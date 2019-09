Derfor blev Bendtner holdt ude

Ståle Solbakken sendte ikke Nicklas Bendtner på banen, men valgte i stedet at bruge Mohamed Daramy, Pep Biel og Bryan Oviedo fra bænken.

Det var velovervejet fra Solbakken ikke at give den 31-årige angriber debut i Parken for FCK. Han måtte nøjes med at løbe lidt op og ned langs sidelinjen i anden halvleg. Og så sætte sig tilbage på bænken og se resten af kampen, da FCK havde udskiftet tre spillere.

- Vi skulle presse boldholderen til sidst med et ekstremt presspil, fordi Lugano satsede voldsomt. Og du kan sige meget godt om Bendtner, men stærk i presspillet er han bestemt ikke, smiler Ståle Solbakken med begrundelsen for, hvorfor angriberen blev på bænken.

Nicklas Bendtner er igen på bænken søndag, hvor Superligaens tophold FC Midtjylland kommer på besøg. Spilletid fra start kan først vente onsdag i pokalturneringen mod Hillerød.

Ståle Solbakken brugte ikke Nicklas Bendtner, fordi FCK til sidst spillede presfodbold. - Du kan sige meget om Bendtner, men god i presspillet bliver han aldrig, siger Solbakken med et skævt smil.

FC København fik en resultatmæssig god start på det europæiske eventyr. Ståle Solbakken var glad for viljen, indstillingen og mentaliteten hos sine spillere, da FCK kom fra start med en 1-0 sejr over Lugano i Europa League-gruppespillet.

- Disciplinen, organisationen og arbejdsraseriet var helt i top. Men vi kan spille meget bedre og hurtigere. Det ved vi godt, siger Ståle Solbakken, der glæder sig over sejren nu betyder, at FCK kommer til at leve længe i Europa League-gruppespillet.

- Nu har vi fire kampe til at hente mindst én sejr. Og så har vi Malmö FF i den sidste gruppekamp på hjemmekampe. Ni point kan godt vise sig at være nok til at gå videre, siger Ståle Solbakken.

FCK-manageren har i starten af sæsonen været godt tilfreds med det, de to nye, Victor Nelsson og Jens Stage, har leveret. Men han glæder sig mest over, at Pierre Bengtsson har løftet sit spil så markant her i de første par måneder af sæsonen.

- Pierre er blevet meget driftssikker, efter han har fået mere fysik. Han leverer en assist og har et skud på stolpen. Pladsen på det svenske landshold har givet ham selvtillid og løftet hans spil, mener FCK-manageren.

Nu kan Ståle Solbakken begynde af fokusere på søndagens topkamp mod FC Midtjylland.

- Vi skal kunne klare at spille begge dele, i Europa og i Superligaen. For os handler det om at hænge på FCM. Vi skal hverken syv-ti eller 12 point efter dem her i efteråret, men forsøge at holde deres forspring nede, påpeger han.

Viktor Fischer vil så gerne, men han har endnu ikke ramt sit topniveau. Foto: Lars Poulsen

Santos gav FCK drømmestart i Europa

Bendtner erkender: - Ståle har ret

Ståles opsang: Nu må de tage ansvar!