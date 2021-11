Derfor kom stavene frem

Dysten mellem Brøndby og Lyon var på forhånd udråbt som en højrisiko-kamp, selvom der kun var 400 franskmænd, der ville tage til København.

Ekstra Bladets folk på stedet kunne torsdag aften se, at politiet måtte trække stavene efter kampen, hvor Brøndby endegyldigt udspillede deres rolle i den næstfineste klubturnering, Europa League.

Se videoen øverst

- Kort efter kampen forsøgte en gruppering fra den ene side at komme over til modparten. Politiet var i forvejen i mellem de to fangrupperinger, og grupperingen, der gjorde udfald, blev straks trængt tilbage. I den forbindelse blev der trukket stav. Kort efter var roen genoprettet, forklarer politiinspektør Mogens Lauridsen.

En række Brøndby-fans var heller ikke helt tilfredse med den måde, som de skulle forlade stadion. Strategien hos politiet bliver løbende evalueret fra flere sider, lyder det fra Lauridsen.

- Både på Twitter og i lokalpressen havde vi i forvejen meldt ud, at området nord for Brøndby Station efter kampen ville være spærret af, mens udeholdets fans passerede på vej mod Brøndbyøster Station.

- Området blev afspærret for at imødegå situationer, hvor de to fangrupperinger blev blandet i forbindelse med afgang fra Stadion. Vi er klar over, at det var til gene for nogle – men vi planlagde denne model af hensyn til alles sikkerhed. Sammen med Brøndby IF taler vi naturligvis efterfølgende om, hvordan det virkede.

Kun en enkelt blev anholdt efter slutfløjt, men det var på grund af mistanke om spirituskørsel.

Nok er Brøndby færdige i Europa League, men de har stadig mulighed for at indløse billet til Conference League - læs mere her