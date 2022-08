Dét ændrede alt: Rød dumhed i nederlag

Et klodset rødt kort ændrede kampen totalt, og Silkeborg tager hjem med et nederlag til returopgøret

21 år.

Så længe er det siden, at Silkeborg-supporterne senest så deres helte i et europæisk opgør, men kniven er for struben inden returopgøret i den kommende uge, hvis det skal blive til den sjove tur i Europa League.

Den tur, der giver større modstandere og endnu flere millioner i klubkassen (se forskellen her).

Seneste sæsons bronzevindere er nede med 0-1 efter de første 90 minutter.

De finske mestre, HJK Helsinki, var ellers bestemt ikke skræmmende på hjemmebane, og Silkeborg var i store dele af opgøret dominerende og i god kontrol - lige indtil ... et forfærdeligt ingreb.

Anders Klynge og Silkeborg spillede en fornuftig kamp, men det røde kort ændrede alt. Foto: Kimmo Brandt/Ritzau Scanpix

Klodset udvisning

Med godt 20 minutter igen leverede André Calisir aftenens største dumhed. Han mistimede fuldstændig sit indgreb på Helsinki-angriber Malik Abubakari og fik direkte rødt kort.

Annonce:

Dommeren mente, at han frarøvede en oplagt scoringsmulighed, selvom trækket ikke var mod mål. Dog ganske ligegyldigt. Han havde en advarsel i forvejen og var alligevel blevet smidt i bad. Kent Nielsen sendte straks Joel Felix på banen og ofrede i offensiven.

Herefter var kampen vendt på hovedet, og det handlede for Silkeborg om blot at få 0-0 med hjem, men det kunne ikke lade sig gøre.

Hjemmeholdets David Browne bragede bolden op i hjørnet langt udefra, og hele stadion eksploderede. Selv dem, der så gratis med fra klipperne bag den ene tribune, fik sig én på opleveren.

Efterfølgende skal Kent Nielsen kun være glad for, at det ikke blev endnu værre, og at alt stadig er pivåbent.

Finsk jubel efter kampens eneste scoring. Foto: Emmi Korhonen/Ritzau Scanpix

Uskarp Helenius

Underlaget var det velkendte plastik som på Jysk Park, og det behagede Silkeborg-offensiven fint. Nicolai Vallys blev flere gange fundet i mellemrummet og havde også et forsøg tæt over mål.

Rasmus Carstensens arvtager på højrebacken, Oliver Sonne, gik flere gange fint med ude i sin side. I første halvleg lagde han et perfekt indlæg til Nicklas Helenius.

Annonce:

Brøndby-emnet brændte den gigantiske chance. På kanten af det lille felt headede han fra en helt fri position forbi. Sådan nogle skal bare sidde i netmaskerne i Europa. Det er sådan en mulighed, han vil score på hver gang i Superligaen.

Andre gange lå indlæggene fra Sonne på ingen måde i låget på anføreren.

En misbrugt chance, der altså om en uge kan vise sig at blive dyr.

Inden da er der lige en topkamp i Farum mod Superligaens nummer ét, og spørgsmålet er, om det bliver til tredje nederlag i træk. Det vil i så fald ikke være det bronzevindende Silkeborg, vi lærte at kende i den seneste sæson.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

En time inden opgøret kom Silkeborg-fansene marcherende mod stadion med sang og højt humør - se det her:



Se klippet: Her ankommer Silkeborgs fans.

Transfervinduet går ind i sin afsluttende fase - få her AGF's plan for slutspurten.

--------- SPLIT ELEMENT ---------