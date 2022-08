FC Midtjylland-sportsdirektør Svend Graversen ser Lazio som gruppens store favorit, men han tror på, at midtjyderne kan byde italienerne og de andre mandskaber op til dans

Så er der endelig trukket lod til Europa League-gruppespillet.

FC Midtjylland tørner sammen med Lazio, Feyenoord og Sturm Graz i gruppe F. Ender midtjyderne i top to efter gruppespillet, skal midtjyderne fortsat spille Europa League.

Slutter Albert Capellas' mandskab som treer, hedder det Conference League efter gruppespillet. Og ender midtjyderne på en fjerdeplads, er det europæiske eventyr slut.

FC Midtjylland-sportsdirektør Svend Graversen har fulgt lodtrækningen, og han ser gode muligheder for videre avancement på den europæiske scene.

- Det er en fin lodtrækning, i forhold til der er mange dygtige hold i Conference League. Jeg tænker, vi har gode muligheder for at opnå sportslige resultater i denne her gruppe, lyder ordene fra Svend Graversen til Ekstra Bladet.

Svend Graversen tror på gode muligheder for point i gruppespillet. Foto: Ernst van Norde

En stor mundfuld

Set på papiret er Lazio gruppens helt store favorit til at trække det længste strå og ende som gruppevinder. Og Svend Graversen har skam også stor respekt for den italienske storklub.

- Det bliver en stor mundfuld. Hvis man kigger på ranglisten og deres præstationer i den hjemlige liga, er det et rigtig godt hold. Det bliver en fed udfordring og et sted, hvor der kommer knald på.

Sportschefen har også rosende ord til hollandske Feynoord, som midtjyderne også anerkender.

- Feynoord har gjort et fantastisk stykke arbejde. Det er en kæmpe klub, en traditionsklub, med en masse kvalitet. Den udfordringer glæder vi os også til.

Sammenlignet med Lazio og Feynoord har Svend Graversen ikke den store kendskab til Sturm Graz, men han ser dog frem til kampene mod den østrigske topklub.

- Dem (Sturm Graz, red.) kender vi ikke så godt. Men når man bliver toer i den hjemlige liga, gør man et godt stykke arbejde. Vi er spændt på den udfordring.

- Hvordan ser du chancerne for videre avancement fra gruppespillet?

- Vi skal ud og udfordre alle hold. Vi skal byde dem op til dans. Vi har en målsætning om at være i live i europæisk fodbold efter jul, så vi skal nå en top tre, lyder de afsluttende ord fra Svend Graversen.

FC Midtjylland spiller sin første kamp i gruppespillet 8. september.

