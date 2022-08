- Det er den største skuffelse

Det bliver hverken Manchester United, Arsenal, Lazio eller Roma, som Silkeborg skal krydse klinger med i Europa League i efteråret.

Med skuffelsen mod HJK Helsinki frisk i erindringen, så er det måske meget godt for selvtillidskontoen i Søhøjlandet …

Kent Madsen har understreget for Ekstra Bladet, at der ikke nødvendigvis er den store forskel på økonomien i Conference League og Europa League. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

Men alligevel er det den missede mulighed for at møde nogle af de helt store, der står forrest i køen af skuffelser hos Kent Madsen, adm. direktør i Silkeborg IF, efter den finske koger.

- Det var en stor chance, som vi ikke tog, og den kæmpe skuffelse kommer til at sidde i nogle dage. Vi ville gerne have spillet mod topholdene fra nogle af de store ligaer, men der kan stadig komme store hold op af bowlen fredag. Så må vi jo ordne West Ham, lød det med et smil fra Kent Madsen. Trods alt.

Annonce:

- Det er ikke så meget økonomien i det, for vi er ret godt kørende i Silkeborg uanset hvad, og forskellen er ikke nødvendigvis særlig stor på de to turneringer, understregede Kent Madsen.

Kent Nielsen vil hellere møde hold, han kan slå i Conference League, end at trække de helt store klubber. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

Silkeborg kommer også i laveste seedningslag i Conference League, og modstanderne kan f.eks. blive Fiorentina, FC Köln eller West Ham.

Det er dog ikke noget, som cheftræner Kent Nielsen går højt op i.

- Det er ikke nogen oplevelsestur. Jeg er virkelig ærgerlig over, at vi ikke kom i Europa League, for jeg vil altid gerne være med højest muligt. Det bliver Conference League, og så går vi efter at få mest muligt ud af det, og forhåbentlig trækker vi nogle hold, vi kan slå.

Det er fredag klokken 14.00 Silkeborg finder sin gruppe i Conference League.

Læs meget mere om, hvorfor Conference League frem for Europa League ikke nødvendigvis er skidt for Silkeborg og dansk fodbold:

Historisk storkamp: Kan tjene millioner på nederlag

Se karaktererne for Silkeborg-spillerne her: