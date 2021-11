Europa League ... 4. nov. 2021 kl. 22:40

Det klare bevis: Brøndbys helt store problem

- Jeg er skuffet over resultatet, men tilfreds med præstationen, siger Niels Frederiksen, hvis Brøndby-hold nu skal erobre mindst fire point for at gå videre. Det bliver svært med holdets evne til at skabe målschancer in mente