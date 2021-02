Det så du ikke på tv: Schmeichels gestus til ung dansker

Brian Laudrup kaldte det en vaskeægte sensation, og det er nok meget rammende!

Den tidligere SønderjyskE-profil Alexander Bah fik nemlig skovlen under Kasper Schmeichels Leicester-mandskab, der ellers har været flyvende i Premier League og indtager en øjeblikkelig tredjeplads.

Over to kampe blev englænderne dog sat på plads i Europa League af et godt fightende Slavia Prag-hold, der vandt med samlet 2-0.

- Vi ville det mere end Leicester og løb de ekstra meter, for det var vi nødt til, når de spiller for spiller er et af de bedste hold i verden, siger Bah dagen efter til Ekstra Bladet.

- Folk er sindssyg glade, og man kan også bare mærke, at Slavia har nogle virkelig passionerede fans, som er virkelig oppe at køre over det her. Det er fedt at være Prag-spiller lige nu.

Man skal gå til den i Europa Leagues slutspil. Foto: David W Cerny/Ritzau Scanpix

Efter kampen stod den på god mad for sejrherren, der dog lige nåede et kort møde med Kasper Schmeichel, som han har mødt ved sidste landsholdssamling.

- Han er så sød og nede på jorden. Vi byttede trøjer og talte i ti minutter, så det var fedt, han havde tid til det, siger den 23-årige ydmygt.

I England ville man nok kalde det en 'class act' at have sådan et overskud i nederlagets stund. Foto: Adrian Dennis/Ritzau Scanpix

Du er på ugens hold hos UEFA. Kunne du mærke, at det var en af de bedre præstationer?

- Nej, det er jeg faktisk lidt overrasket over, siger han med et grin.

- Men jeg tager den da gerne.

- Jeg skal lige vænne mig til, at det er lige så fint at lave et clean sheet, som det er at lave en assist.

Glæden var stor efter sejren. Foto: Adrian Dennis/Ritzau Scanpix

Niveauet på dette stadie i Europa League er stadig noget, han skal vænne sig til, men det er godt at vide, at han godt kan begå sig.

- Jeg var spændt, for modstanderne var jo nogle lidt andre navne, så man ved ikke helt, hvor god man egentlig er, før man får prøvet sig af mod de store. Det var utroligt fedt.

- Nu fik jeg endnu en chance i Europa League, for jeg røg ud med SønderjyskE, og det er bare stort for mig.

Bahs Slavia Prag har trukket skotske Rangers i 1/8-finalen, og de kampe skal spilles 11. og 18. marts.

