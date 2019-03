Det skete bare ikke! Kæmpe nedtur for Kjær i 119. minut

Seks sejre i de seneste ni udgaver af Europa League vidner om, at spansk fodbold har siddet tungt på den lille Europa Cup-turnering.

Ja, de har sådan set også siddet ganske tungt på den store.

Torsdag aften var et synligt bevis på, at spanierne fortsat dominerer Europa League.

Først spillede Valencia med Daniel Wass på banen sig videre efter en scoring i overtiden mod Krasnodar fra Rusland. Siden fulgte Villarreal hjemme på spansk grund med 2-1 over FC Københavns banemænd fra Zenit Skt. Petersborg.

Og meget sent - efter forlænget spilletid - var Sevilla og Simon Kjær uendelig tæt på også at strække armene i vejret i Prag mod Slavia.

Efter 2-2 i det første møde var opgøret gået i forlænget spilletid. Her havde en scoring fra hver side betydet, at Sevilla lignede et hold på vej videre.

Skubbede bolden over stregen

Men en sidste aktion i spaniernes straffesparksfelt betød, at bolden havnede hos Ibrahim Traoré, der tonsede bolden mod mål. Inde på selve målstregen stod Simon Kjær i vejen og skulle 'bare' afværge.

Men han fik slet ikke ram på bolden, der i stedet roterede en del omgange om sig selv og sejlede i nettet - nærmest skubbet ind over stregen af danskeren.

Giga-enorm jubel blandt alle tjekkere på stadion - endnu større nedtur for Kjær og Sevilla, der var mindre end et minut fra kvartfinalerne - og som i stedet endte som taber. En lille trøst var dog, at målet trods alt ikke blev noteret som et selvmål.

Nu kan de sidde hjemme og følge lodtrækningen til kvartfinalerne fredag, hvor Spanien altså har to - ikke tre - hold med i bowlen.

De øvrige er: Chelsea og Arsenal fra England, Napoli fra Italien, Benfica fra Portugal, Eintracht Frankfurt fra Tyskland og altså Slavia Prag fra Tjekkiet.

Du kan følge lodtrækningen her på sitet fra kl. 13.

