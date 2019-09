Det skete igen - se Karius' mega-drop

Der har været sagt og skrevet meget om Loris Karius, siden tyskerens to famøse drop i Champions League-finalen i 2018.

Siden sendte Liverpool ham på lån i tyrkiske Besiktas, hvor han fik rettet lidt op på renommeet efter en god sæson.

I denne sæson tog han torsdag med Besiktas hul på Europa Leagues gruppespil, da de gæstede Slovan Bratislava og noget uventet tabte klart.

Nederlaget havde Karius en hovedrolle i, for allerede inden der var spillet et kvarter var der fælt deja vu for den tyske keeper.

Slovan-keeper Dominik Greif sparkede langt ud, hvilket fik Karius til at forlade sit mål. Tyskeren ville heade bolden væk, men hovedstød er åbenbart ikke hans spidskompetance.

Bolden hoppede i hvert fald over ham, og mens han væltede sin holdkammerat Rebocho, faldt den lige ned for fødderne af Andraz Sporar, der uden problemer kunne bringe hjemmeholdet foran 1-0.

Tyrkerne fik dog rettet op på den dårlige start efter først en straffe-scoring af Adem Ljajic og dernæst et selvmål af Vasil Bozhikov, men efter en times spil var Andraz Sporar på spil igen.

Han udlignede til 2-2. Et resultat, der længe så ud til at blive kampens resultat. Men to scoringer i henholdsvis tre og fire minutters overtid, først af Marin Ljubicic og dernæst af Moha, tog Slovan Bratislava sejren og dermed også førstepladsen i Gruppe K foran Braga, der vandt 1-0 over Wolverhampton.

