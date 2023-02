Det slår klik mellem stjerner

Efter 58 minutter stod det 1-1 på Old Trafford. Samlet 3-3.

Alt var derfor pivåbent, da de mange stjerner fra Manchester United og FC Barcelona røg i totterne på hinanden.

Spaniernes Frenkie de Jong blev nedlagt, og inden dommer Clément Turpin nåede at få fløjten op til munden, havde Bruno Fernandes banket bolden lige i maven på en liggende de Jong.

Sergi Roberto, Robert Lewandowski og Alejandro Balde var hurtigt oppe i hovedet på Fernandes, og så eksplodere det hele ellers.

Flere spillere kom stormende til og havde en trang til at skubbe til modspillere.

Foto: Oli Scarff/Ritzau Scanpix

Foto: Oli Scarff/Ritzau Scanpix

Foto: Oli Scarff/Ritzau Scanpix

Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Uniteds Casemiro gad dog ikke blande sig. Han gik derimod stille og roligt væk, mens han tog sig til hovedet og har nok tænkt sit. Balladen var ikke noget for ham. Hans rolige ageren har også vakt opsigt på sociale meider.

Når det hele er faldet nogenlunde til ro igen 30 sekunder efter, ses det ofte, at dommeren uddeler en advarsel til begge mandskaber. Denne gang fik Bruno Fernandes for United samt Franck Kessie for FC Barcelona et gult kort hver.

Uniteds Antony scorede efter flot mål senere i anden halvleg, som gjorde, at englænderne gik videre med samlet 4-3.

Hjemmeholdets cheftræner, Erik ten Hag, var ikke overraskende en glad mand efter kampen.

- Det her er endnu et skridt, for når man kan slå Barcelona, bliver ens tro styrket, og så kan man slå alle, siger han.

Fredag er der lodtrækning til 1/8-finalerne.

