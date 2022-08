Det vil være skrækpuljen

FC Midtjylland kan ende i gruppe med Manchester United eller Arsenal, når der trækkes lod til Europa League-gruppespillet. Ekstra Bladet giver dig her overblikket over scenarierne før lodtrækningen

Fredag eftermiddag trækkes der lod til gruppespillet i Europa League.

FC Midtjylland er med i det europæiske selskab, hvor der er stribevis af storklubber, som midtjyderne kan ende i samme pulje med.

Midtjylland er i tredje seedningslag, hvilket betyder, at danskerne kan trække kæmpe-klubber fra de øverste seedningslag.

Der er blandt andet tale om klubber som Manchester United, Roma, Arsenal og Lazio, som 'Ulvene' kan ende med at møde på Heden.

Herunder er en oversigt over de fire seedningslag, hvor Ekstra Bladet har valgt både den svære og lette gruppe, som midtjyderne kan ende i.

Den svære pulje

FC Midtjylland skal trække ét hold fra hver seedningslag, og Ekstra Bladet vurderer disse hold til at udgøre skrækpuljen.

Arsenal - Rennes - FC Midtjylland - Trabzonspor.

Arsenal har fået en fremragende sæsonstart i Premier League, hvor Mikel Artetas mandskab har vundet tre opgør ud af tre mulige. Den formstærke London-klub kan derfor blive en stor mundfuld for midtjyderne.

Rennes har ikke fået den bedste sæsonstart, men traditionsklubben plejer at være til at finde i toppen af den bedste franske liga. Rennes scorede ikke færre end 82 mål i Ligue 1 i sidste sæson, hvilket var otte mål mindre end PSG, der nettede flest gange. Så Midtjylland skal muligvis være klar på fyrværkeri.

De forsvarende tyrkiske mestre fra Trabzonspor skal nu spille Europa League efter det samlede nederlag til FC København. Det tyrkiske mandskab viste, at de ikke er langt fra Champions League-fodbold, så midtjyderne skal være påpasselige.

Artiklen fortsætter under billedet ...

FC Midtjylland kan møde Trabzonspor og danske Andreas Cornelius. Foto: Seskim Photo/Ritzau Scanpix

Den lette pulje

Ekstra Bladet har vurderet disse hold til at udgøre den lette gruppe.

Røde Stjerne - Ludogorets - FC Midtjylland - HJK Helsinki.

Det serbiske mandskab Røde Stjerne viste langtfra tænder, da de for nylig overraskende røg ud til Maccabi Haifa i kvalifikationen til Champions League. Der var store problemer med defensiven, hvor israelerne fik nettet fem gange i de to kampe. Røde Stjerne kæmper stadig med at finde formen.

Qarabag er nok det hold fra seedningslag to, der ud fra navnet ligner det svageste mandskab. Qarabag blev slået af Viktoria Plzen i Champions League-kvalifikationen, hvor holdet fra Aserbajdsjan blot fik nettet én gang. Deres hjemlige liga er netop startet, så det er ikke mange kampe, som Qarabag har spillet sammenlignet med Midtjylland.

HJK Helsinki fik med nød og næppe slået Silkeborg i kvalifikationen til Europa League. Men det finske mandskab ligner altså ikke et hold, der kan få mange point i gruppespillet.

Stabiliteten mangler på holdet, hvor der også er problemer med at få det bedste ud af chancerne. Også i den hjemlige liga, hvor hovedstadsklubben tidligere har været overlegen, bliver de nu udfordret af Honka og KuPS.

Der trækkes lod klokken 13, og den kan følges live på ekstrabladet.dk.

