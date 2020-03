Dommerkaos før FCK-brag: Nægter at rejse til Tyrkiet

Ifølge en række tyrkiske medier vil dommeren William Collum ikke dømme kampen mod Istanbul Başakşehir på grund af frygt for corona

Selvom de tyrkiske myndigheder er karrige med informationer om, hvordan landets corona-status ligger, har det alligevel fået den skotske fodbolddommer William Collum til at trække i håndbremsen.

På torsdag går det løs mellem FCK og Istanbul Basaksehir i millionbyen Istanbul i 1/8-finalerne i årets Europa League, og lige nu ser det ud til, at den bliver dømt uden en førstedommer.

Det melder en række tyrkiske medier.

Ifølge de tyrkiske medier nægter skotske William Collum at rejse på grund af faren for at blive coronasmittet. De tyrkiske myndigheder har endnu ikke registreret nogle tilfælde af smitte, hvis man skal tro Johns Hopkins Universitys verdenskort.

Dog afslører flere tyrkere på sociale medier, at der er meldinger om smittede i landet. Dette er dog endnu ikke blevet bekræftet.

Hvorvidt det kommer til at have indflydelse på kampens afholdelse, vides endnu ikke. Ekstra Bladet har spurgt FCK's kommunikationschef Jes Mortensen, der endnu ikke er blevet orienteret om situationen.

- Vi har intet hørt, men vi regner da med, at der kommer en dommer. Der er 48 timer til, siger Jes Mortensen, der netop er ankommet til Istanbul med truppen.

Der forventes ikke stort tilskuerfremmøde, når Europa League-kampen skal spilles på Fatih Terim Stadium. Ugen efter skal Istanbul-holdet gæste Telia Parken, og her bliver det uden tilskuere på tribunerne.

