Dplay nede under FCK-kamp

Opdatering 20.45: Dplay er oppe og køre igen, men det er uvist, om det er 100 procent.

Hvis man havde glædet sig til at logge ind på sin Dplay torsdag aften for at streame FCK-Piast, så bliver man slemt skuffet.

Tjenesten har nemlig været nede siden kampen gik i gang klokken 20, og brugerne har derfor allerede misset over 30 minutter af kampen.

På Dplays Facebook-side skriver de følgende til en bruger, der oplever problemer med Dplay:

'Vi oplever lige nu desværre tekniske udfordringer med Dplay, men der arbejdes hårdt på at få løst dette så hurtigt som overhovedet muligt. Indtil da må vi blot undskyld og sige mange tak for tålmodigheden!'

Rasende seere

Mange brugere oplever lige nu en sort skærm, og det har fået dem til tasterne på Dplays Facebook-side, hvor opslagene fra brugerne vælter ind.

'Altså helt ærligt. Hvad fanden betaler vi 99 kr om måneden for? udelukkende for at se FCK, efter i har opkøbt rettighederne og så virker lortet ikke!!!!! Fix jeres lort!!!! Har aldrig haft en streaming tjeneste med ligeså store problemer end jeres!!! Skod. Hilsen en meget utilfreds kunde.'

Andre undrer sig også over, at Dplay i lang tid ikke gav brugerne nogen opdatering på problemet.

'DPlay, det er utrolig dårlig stil, at I ikke som det mindste informerer jeres kunder, om at jeres system er nede og at i arbejder på at løse sagen hurtigst muligt. I kunne have undgået en Shitstorm ved at have været en lille smule proaktive, men istedet er folk nu utrolig skuffede over jeres produkt og det kan i sidste ende koste kunder.'

'Kom nu igang dplay! Giv os i det mindste en opdatering på hvad der foregår!!!'

Opdateres...