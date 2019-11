Drama i nat: Stukket ned af fascister

9000 vilde skotter er fløjet til Rom, hvor Celtic i aften skal forsvare førstepladsen i deres Europa Leauge-gruppe mod Lazio og Rom-klubbens berygtede fans.

Det kostede sent i nat to skotter dyrt, da den pub, de festede på, blev angrebet af sortklædte og maskerede Lazio-hooligans. To Celtic-fans er ifølge indtil videre ubekræftede officielle rapporter blevet stukket ned – ingen af dem er dog kommet livstruende til skade, lyder de foreløbige meldinger, som bl.a. The Daily Mail viderebringer.

To Celtic-fans blev i nat stukket ned på The Flann O'Brien, der i dag logisk nok bevogtes af politi. Foto: Remo Casilli/Reuters/Ritzau Scanpix

Lazios Ultras angreb skotterne på den irske pub ’The Flann O'Brien’, hvor skotterne grundigt skyllede rejsestøvet af og i sig efter ankomst til den evige stad tidligere på dagen.

Ifølge BBC’s reporter Chris McLaughlin blev to af de skotske gæster ramt af knivstik under det voldelige angreb.

Ifølge The Daily Record var de italienske hooligans maskerede under angrebet, der kom ud af det blå. Politiet var på stedet kort efter, og pubben blev lukket en halv time senere.

Et vidne har fortalt The Scottish Sun, at vedkommende så en ung dreng siddende udenfor sammen med sin veninde, efter han var blevet ramt af knivstik bag på sit ene ben.

- De kom ud af det rene ingenting. Han havde ikke gjort noget forkert. De råbte ’Lazio’ og havde maskeret deres ansigter. Det var en hel gruppe, der kom med tørklæder eller masker foran ansigterne, fortæller det anonyme vidne til avisen.

På de sociale medier kan man se Lazio-fans angribe en anden bar, hvor de smadrer vinduerne, og kroejeren lynhurtigt må trække metalpersiennerne ned for at beskytte gæsterne indenfor.

Lazios fans er berygtede for deres ekstremt voldelige adfærd og fascist-sympatier, som de senest luftede, da de sortklædte og med strakte arme marcherede gennem Glasgow i slutningen af oktober. Celtics fans er blevet advaret om ikke at bære klubfarver under besøget i Rom, men det har selvfølgelig været spildte guds ord på Balle-Lars.

I Glasgow svarede skotterne effektivt igen: Celtic vandt 2-1 på banen, og fansene hævede et banner forestillende Benito Mussolini hængende med hovedet nedad og teksten: ’Følg jeres leder!’

UEFA rejste en sag på baggrund af banneret med den begrundelse, at det kunne provokere Lazios fans før aftenens kamp.

Mon ikke de var gået amok alligevel. Kampen starter kl. 18.55 – det kan blive en lang dag i Rom…

