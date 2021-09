Dyster forudsigelse: - De har ikke en kinamands chance

Chancerne for videre avancement ser positive ud for alle andre end Brøndby, lyder det fra Kris Stadsgaard i torsdagens '1000 på spil'

Heldet skal mildest talt tilsmile Brøndby, hvis de skal videre fra gruppen i Europa League, er dommen fra panelet i '1000 på spil', der er positive på de tre andre danske holds vegne.

- Jeg synes egentlig, det ser fornuftigt ud, hvis du ser bort fra Brøndbys pulje.

- Der er ikke en kinamands chance for, at de kommer videre fra den gruppe, lyder det fra Kris Stadsgaard, der med det samme maner fordomme om hans tilhørsforhold ned.

- Det har ikke noget at gøre med, at jeg har spillet i FCK. Jeg kan godt lide Brøndby til trods. Men jeg tror, det bliver rigtig svært for Brøndby.

Der er enighed at hente hos konkurrenten Benjamin Leander.

- Jeg tror heller ikke at Brøndby kommer til at gå videre.

- Top to gør jeg godt love er helt væk, slår Leander fast.

I videoen herover kan I høre, hvad Kris Stadsgaard vover sig ud i i opgøret mellem Sparta Prag og Brøndby, samt hente tips og tricks til spil på mere eksotiske breddegrader af Maya Westander og Benjamin Leander.

Har du problemer med spil, kan du få hjælp af spillemyndigheden her.

I panelet flankeres vært og 'sofabetter' Maya Westander af fodboldekspert og fodboldskoleindehaver Kris Stadsgaard og spilnørd Benjamin Leander fra SpilXperten.