Efter sejr over Brøndby: Stop de dumme spørgsmål

Steven Gerrard stod i spidsen for Rangers FC for 187. gang, da holdet besejrede Brøndby IF torsdag aften i Europa League, og det kan måske være en af hans sidste kampe som skotternes manager.

I de seneste uger har Liverpool-legenden nemlig været rygtet til Premier League, hvor han efter sigende er et emne som afløser for Steve Bruce i Newcastle United.

De rygter blev Steven Gerrard forholdt efter sejren over Brøndby IF, og det var han ikke helt tilfreds med.

- Ser jeg glad ud? Ser jeg tilpas ud? Så stil mig ikke dumme spørgsmål, svarede Rangers-træneren ifølge Daily Mail.

Foto: Russell Cheyne/Ritzau Scanpix

Kritiserer VAR

Rangers vandt selve kampen mod Brøndby IF med 2-0 på mål af Leon Balogun og Kemar Roofe i løbet af kampens første halvleg, mens skotterne i anden halvleg ikke formåede at udbygge føringen yderligere.

Ifølge Steven Gerrard burde de dog have haft muligheden for at score på et straffespark i anden halvleg. Her nedlagde Sigurd Rosted nemlig Joe Aribo i de blå-gules felt, men dommeren fløjtede ikke.

- Hør her. Jeg er fortaler for VAR, og jeg tror, det vil blive bedre, efterhånden som vi fortsætter. Men jeg synes, at i aften er beviset på, at de ikke får alt helt rigtigt, fordi de missede et klokkeklart straffespark.

- Jeg tror, at alle, der elsker fodbold, hvis de ser situationen... Jeg troede med det samme, det var et straffespark, og nu har jeg set situationen fire-fem gange, og jeg er 100 procent overbevist om, at det var et straffe. Den missede VAR desværre, siger Steven Gerrard ifølge Daily Mail.

