Efter stort straffe-drama: FCK leverede overraskelsen

PARKEN (Ekstra Bladet): Heroisk! Formidabelt! Og hold da helt kæft for et brøl, da den lille, vævre hvirvelvind Alejandro Gomez bankede sit straffespark via overliggeren og ud blandt de medrejsende italienske fans!

Kun overdøvet af et løvebrøl af kollektivt, begejstret rus, da Robert Skov usvigeligt sikkert sendte kuglen ind til FCK-føring 3-2 på FCK’s tredje forsøg fra straffesparkpletten efter 90 målløse minutter i Bergamo – og 120 af slagsen i København.

Og et fuldtonet NEEEEJ, da Dame N’Doye hamrede bolden højt over buret, da han kunne have scoret til 4-3. Men så nappede Jesse Joronen da bare hjemvendte Andreas Cornelius’ forsøg, da han missede 3-4 på måltavlen.

Og minsandten om Denis Vavro så ikke – af alle – hamrede kuglen ind til københavnsk 4-3 sejr. Dansk skurk – og slovakisk helt. FCK videre på storholdet Atalantas bekostning, og dermed 74 mio. bobs ned i klubkassen alene for deltagelse i det europæiske gruppespil – og masser af flere sjove oplevelser i Parken!

En vanvittig aften!

Hvem ville på forhånd have spået, at Nicolai Boilesen skulle blive manden, der i det 100. minut (!) fik chancen for at jage gaflen i den italienske ossobuco og sende københavnerne i det 12. europæiske gruppespil på 13 sæsoner?

Det kom heller ikke til at ske i den situation! Backen missede simpelt hen ovre ved den bageste stang og sendte kuglen, der var sejlet fra Viktor Fischers frisparksfod diagonalt gennem hele det italienske felt.

Det gav kun et af aftenens mange enorme kollektive suk, mens Boilesen gemte ansigtet i næverne.

Viktor Fischer var tæt på at få bolden med sig i anden halvlegs overtid på Dame N’Doyes fikse pande-assist, men lykkedes ikke. Føj for pokker for et drama på en ny, stor europæisk aften i Parken.

Hvis der er nogen, der vil købe et par godt brugte fodboldhold, så kender vi et par adresser på Frederiksberg og i Bergamo!

Det gik fra en periodisk velspillet og underholdende fodboldkamp til at blive et fysisk livtag, hvor det handlede om at presse den sidste saft ud af de stedse mere møre modstandere – og med københavnerne som dem, der så ud til at have passet den fysiske træning bedst.

Den københavnske antipasto var formidabel, rygende stærk og velkrydret, men den efterfølgende servering bar umiskendeligt præg af en flok stressede københavnske kokke, der i perioder bare stod og rørte rundt i jerngryden for at forhindre bolognesen i at brænde fast i bunden.

Anden servering blev intens – og desserten kom som et straffe-drama af dimensioner, hvor Ståle Solbakken indledningsvis med gestik fyrede endnu mere op under de højlydte fans.

Atalanta er dæleme ikke noget kedeligt hold, og man forstår helt uden italiensk parlør og gps, at mandskabet i en endog sparepræget udgave i weekenden var i stand til at spille 3-3 på det olympiske stadion i Rom. De blåsorte gladiatorer fra Bergamo har ingen problemer med at stille fire mand i feltet, når de har presset spillet helt op i området foran modstandernes felt.

Det var ved at gå galt flere gange. Uret havde dårligt rundet ét minut, da italienerne fik en kontra på en nærmest mennesketom åbning midt på banen, og Duvan Zapata var blot centimeter fra at heade Atalanta i front i det fjerde minut efter hjørnespark. Men hovedstødsforsøget peb lige over Jesse Joronens overligger.

Finnen reddede to gange inden pausen FCK, da han i det 20. minut først med kroppen blokerede afslutningen fra en totalt blank Mario Pasalic, og de to gentog stort set seancen et lille kvarter senere, da Pasalic fyrede løs i venstre side efter samspil med banens overlegne regissør, den lille argentiner Alejandro Gomez.

En ægte 10’er i nummer 10 – og med alle de tekniske kvaliteter og manerer, der hører til den metier på de italienske kanter!

FCK havde et stærkt første kvarter i begge halvleg – men trods massiv opbakning fra en fyldt fantribune i en ellers langt fra udsolgt Parken erobrede italienerne som den største selvfølgelighed teten i hver af de to gange 45 minutter, som spil og kamp gled over en dyngvåd grønsvær.

Tidligere FCK-spiller Andreas Cornelius blev skurken for Atalanta i straffesparkskonkurrencen. Foto: Lars Poulsen

FCK havde pæne chancer, som da Rasmus Falk i det fjerde minut stak Nicolaj Thomsen, der vel burde have fyret af selv – men i stedet forsøgte at finde Dame N’Doye. Efter en del richotteren endte bolden heldigt for italienerne i favnen på Pierluigi Gollini.

Samme målmand blev vel omkring tre meter lang, da han med en ’Sten Grytebust’ håndfast fik den behandskede lab på kuglen efter Viktor Fischers fodrulning og efterfølgende tryk helt ude mod stangen med venstreskøjten.

Derfra stod der målt på chancer Atalanta på langt det meste. Københavnerne kom godt nok ud efter pausen med et helt andet og bastant udtryk i spillet, men det var nok engang den lille Alejandro Gomez, der var tættest på med et flæk, som Jesse Joronen nok engang parerede.

Efter en time traf den lille argentiner såmænd også stolpen på det frispark eksekveret lige uden for feltet, og kort efter sejlede et indlæg fra 10’erens fod forbi alt og alle – og finnens venstre stang.

Da var Andreas Cornelius sendt på banen til det, der må have været et af de mere specielle øjeblikke i landsholdsangriberens karriere hidtil: Som angriber for modstanderne i Parken! Den gamle ven blev fornemt applauderet og højlydt tilklappet under sin indmarch i det 54. minut.

Han var såmænd lige ved at få ram på et hovedstød i det 77. minut, men det hårdt tilkæmpede og lettere halvkvalte forsøg drev forbi Jesse Joronens mål.

Peter Ankersen fik tilskuerne godt op at ringe, da alle kaldte det straffespark, der kunne have afgjort dysten i det 82. minut – men den græske dommer kvitterede med et gult kort for film i stedet for at pege på den berømte plet, der kunne have endt duellens dobbelte clean sheet.

FCK forsvarede sig heroisk og maste godt og dygtigt på mod slutningen. Viktor Fischer forsøgte sig i det 90. minut, men bomberens skud gik i blokken, og Robers Skovs frisparksflæk i overtiden endte såmænd også blot i den italienske tremands-mur.

Det føg fra start med romerlys og en tung tåge over Parken, der duftede eller stank af nytårsaften, og med 18.378 tilskuere på restauranten blev det såmænd en nærmest fornem fest – lejlighedsvis med festfyrværkeri af godt fodboldspil leveret af to hold, der jagtede scoringen. Men måtte ud i solide stræk i de værkbrudne lægge og lår til to gange et kvarters dessert. Stærkt underholdende!

FCK’s uheld var jo ret beset, at de trak et så stærkt hold som netop Atalanta.

Det gik alligevel. Fornemt! Små sensationer kan vi altid bruge.

