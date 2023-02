Efter vredesudbrud: Undskyld til alle

Barcelonas Raphinha delvist ignorerede sin cheftræner og slog flere gange hårdt i et sæde, da han blev skiftet ud med Ferrán Torres i braget mod Manchester United torsdag.

Men efter 2-2-kampen på Camp Nou i Europa Leagues 16.-delsfinale var brasilianeren hurtig til at sige undskyld for sin voldsomme reaktion.

- Jeg har snakket med Xavi. Og jeg vil også gerne bruge denne mulighed for at sige undskyld til alle. Til træneren, Ferran, holdet og fansene. Nogle gange vil man bare gerne hjælpe så meget, at man mister kontrollen, siger Raphinha ifølge goal.com.

Barcelonas cheftræner tager ikke episoden så tungt.

- Det er normalt. Det er fodbold. Jeg siger til spillerne, at de skal være sure. Problemet er større, hvis ikke de har attitude på banen, og Raphinhas attitude er fantastisk.

- Han har sagt undskyld til mig, men det behøvede han ikke. Jeg synes, at det er positivt, at alle vil spille, siger Xavi.

Spanieren er knap så tilfreds med dommeren mod Manchester United. Han savnede et straffespark for en situation, hvor udeholdets Fred havde hånd på bolden.

- Det er et stjålet straffespark. Jeg ved ikke, hvorfor de ikke fløjter straffespark for hånd på bolden længere. Det virker utroligt for mig, siger Xavi.

Der er returkamp i Manchester næste torsdag.