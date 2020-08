Eminente FCK'ere tager englænderne med storm

Så godt som alle britiske medier fremhæver Kalle Johnsson og Rasmus Falk for deres præstationer i Europa League-kvartfinalen

Skulle der dukke forespørgsler fra engelske klubber op de kommende dage på FC København-spillerne, er der ikke noget at sige til det.

Flere af de hvidklædte spillere leverede gode præstationer mod Manchester United, så det i perioder lige så vel kunne have været det danske hold, der først var kommet på måltavlen som det engelske.

Efter kampen stod United-manager Ole Gunnar Solskjær parat med anerkendende ord om især målmand Karl-Johan Johnsson og midtbanespiller Rasmus Falk.

- Jeg ved ikke, hvor mange skud vi havde, men det må være tæt på 30. Deres målmand stod måske sit livs kamp. Han var virkelig god. Og Rasmus Falk leverede en fantastisk indsats. Han gav os store problemer både til venstre og højre. Teknisk er han meget stærk, og han vendte rundt på vores spillere for sjov.

- Han stod bag FCK's største chance efter en fantastisk dribling, men det endte heldigvis med en god blokering fra vores side, sagde Solskjær.

Den ene var et bolværk af en anden verden, mens den anden igen og igen skabte uro i den anden ende. Foto: Wolfgang Rattay/Reuters og Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Danger man

Nordmanden står bestemt ikke alene med den holdning.

Daily Mail kalder Johnsson for outstanding og fremhæver hans 13 redninger og skriver desuden:

- De (United, red.) måtte også ty til noget desperat sidste øjebliks-forsvarsspil mod København, hvis hold skabte flere problemer, end United havde regnet med, skriver avisen, der omtaler Rasmus Falk som danger man.

The Guardian kalder Johnsson superb, mens The Sun og Sky Sports blot tilføjer, at svenskerens mange redninger er flere end nogen anden målmand i Europa League i de 11 år, der er gået, siden man gik fra UEFA Cup til Europa League.

Sidstnævnte giver målmanden 9 i karakter på en skala, der går fra 1 til 10. Kun Anthony Martial opnår samme karakter.

Så godt som alle medier noterer sig, hvordan Johnsson fik den ene lab på netop Martials afslutning, så han lige præcis kunne verfe bolden over mål. Det var en fremragende afslutning - men en endnu bedre redning.

- En særlig note skal gå til Johnsson, der viste sine talenter på den største scene med en utrolig præstation mellem stængerne, skriver Sky.

Superligaens bedste spiller

BBC kårer ham til banens bedste med følgende sætning: Johnssons individuelle præstation truede med at stikke en kæp i United-hjulet.

- Jeg er glad for min og holdets indsats, så det er hele holdet, der skal have ros, sagde Johnsson ifølge Ritzaus Bureau og forsøgte at forklare, hvorfor det lige var mod United, han skulle levere en brandkamp som denne:

- Jeg havde en god følelse nede i målet, så det var fint for min egen del. Jeg kommer fint ind i kampen og kommer med nogle vigtige redninger, lød det afdæmpet.

Anfører Carlos Zeca undrede sig over, at medierne faldt i svime over Rasmus Falks præstation.

- Det er underligt, I kun spørger til det i dag. Den her fyr har været utrolig hele sæsonen, og han er en fantastisk spiller, der for mig at se er Superligaens bedste spiller. Og i dag viste han det endnu en gang. Han kan spille mod sådan nogle hold, og han er bare utrolig, kom det, mens legenden og tv-værten Gary Lineker vanen tro havde en holdning til en fodboldkamp på Twitter

- Ser vildt god ud, svarede han tørt til sin norske kollega Jan Åge Fjørtofts spørgsmål om, hvor god Rasmus Falk lige er...

