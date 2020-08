Eriksen er træt af corona-livet

- Man bruger en masse tid på ens værelse og en masse tid i sengen, lyder det fra Eriksen, der dog ser et lys i, at alt bliver afgjort på fredag

Den danske midtbane kreatør Christian Eriksen er kørt godt sur i tilværelsen under corona.

Det fortæller han i podcasten Inter News om livet i den tyske by Köln, hvor Europa League-finalen afholdes fredag. Her er spillerne afskåret fra alt for at undgå smitte.

- Man skal altid have maske på. Normalt har man muligheden for at forlade hotellet for at gå en tur og lave noget, men lige nu kan du ikke gøre meget andet and at spise, sove, gå ud af dit værelse, træne og så komme tilbage, siger han.

- Man bruger en masse tid på ens værelse og en masse tid i sengen, lyder det videre og ikke opmuntrende fra danskeren.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Inter spiller Europa League-finale fredag aften mod Sevilla. Ritzau Scanpix/Daniele Mascolo

Se også: Hylder mester-Eriksen

Gulerod

Men midt i isolationen er der en gulerod for spillerne.

Et 15 kilo tungt trofæ, som vinderne af opgøret mellem Inter og Sevilla får overrakt.

- Det er derfor, at vi er her. Vi er nået så langt, og det er kun, fordi vi har klaret os selv, siger Christian Eriksen.

Se også: Krisemøde med DBU: Skriger på løsning

Ingen fans

Ved siden isolationen er der også en anden ting, der ærgrer Eriksen, der i var i sidste års Champions Leagie-finale med Tottenham.

- At spille uden fans er ikke helt det samme. Man savner supporterne, man savner atmosfæren, som man ved, de kan lave på stadion.

- Finalen bliver anderledes, men i sidste ende, er der et trofæ at erobre.

Om Eriksen er med fra start på Rheinenergiestadion, er tvivlsomt. Således skal man tilbage til 22. juli, før man finder seneste kamp, hvor han har fået 90-minutters spilletid.

Kampen kan følges live på eb.dk fredag aften fra kl. 21.00.

Eksperterne inden finalen mellem Sevilla og Inter: Det er to forskellige stilarter, der mødes

Monsterlønninger - de er Danmarks bedst betalte