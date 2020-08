Eriksen lyner i europæisk triumf

Getafe brændte straffespark, og kort efter kunne Christian Eriksen score til slutresultatet 2-0 for Inter

Den danske landsholdsspiller Christian Eriksen har endnu ikke bidt sig fast på Inters mandskab efter januarskiftet fra Tottenham.

Men onsdag gjorde Eriksen sit for, at Antonio Conte skal se fynboens vej i fremtiden, da han scorede til slutresultatet 2-0 i sejren over Getafe i Europa Leagues ottendedelsfinale.

Eriksen kom ind fra bænken og lukkede kampen med sit venstreben, da en returbold faldt lige ud i fødderne på ham. Forinden havde han selv været med til at starte angrebet.

Kampen skulle oprindeligt være spillet over to opgør, som det er tilfældet i alle knockoutkampe før finalen under normale omstændigheder.

Men på grund af coronasituationen i Italien i marts blev første opgør udskudt, og senere blev det besluttet at spille ottendedelsfinalen over én kamp på neutral grund i Gelsenkirchen i Tyskland.

Den opgave slap Inter bedst fra. Efter 33 minutter bragte Romelu Lukaku Inter på sejrskurs, da han scorede til 1-0 med et fladt spark i modsatte hjørne.

Eriksen startede på bænken som så ofte før i sin korte Inter-tid, men han kom ind med ni minutter igen og lukkede kampen kort efter.

I kvartfinalen krydser Inter klinger med vinderen af opgøret mellem tyske Bayer Leverkusen og skotske Rangers FC. Andet opgør i den duel spilles torsdag aften.

Leverkusen vandt første kamp 3-1 i Skotland.

