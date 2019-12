Europa League-brag: FCK har trukket Celtic

Køb adgang til at se VM for klubhold med Liverpool lige her!

FCK København har trukket skotske Celtic i 1/16-finalerne i Europa League.

Det traditionsrige hold vandt ganske overraskende deres gruppe foran blandt andre Lazio, som helt glippede videre avancement. Skotterne vandt begge møder mod Rom-klubben, hvilket var stærkt afgørende til, at Glasgow-mandskabet spillede sig videre sammenlagt.

Profilerne er mange på mesterholdet, men i europæisk sammenhæng har det især været den skotske landsholdsspiller Ryan Christie, som har gjort sig positiv bemærket. Den offensive kant, der også kan dække angriber-pladsen, har scoret tre mål i gruppespillet, hvilket gør ham til Celtics topscorer. Sammen med James Forrest, der besætter den modsatte kant – også på landsholdet – kan det blive en vanskelig duo for FCK at dæmme op for.

FCK mødte dem tilbage i 2006, da de var i samme Champions League-gruppe. Her vandt skotterne med Thomas Gravesen på holdet 1-0 hjemme, mens det blev til en FCK-sejr på 3-1 hjemme i Parken.

Foto: Lars Krabbe/Polfoto

De danske mestre sled sig videre fra gruppespillet, hvor de tabte sidste kamp mod Malmø. De fik dermed andenpladsen i gruppe B, fordi Dynamo Kiev dummede sig mod bundhold Lugano.

Umiddelbart spiller FC København første kamp i 1/16-finalen hjemme torsdag 20. februar, mens afgørelsen falder en uge senere.

Dermed når danskerne kun en enkelt Superliga-kamp mod Esbjerg inden første opgør i den europæiske turnering, mens skotterne er i fuld gang med turnering, som kun afbrydes et par uger i januar.

Se hvem der mødes i Champions League lige her

Her er alle 1/16-finaler i Europa League Wolverhampton - Espanyol

Sporting CP - Istanbul Basaksehir

Getafe - Ajax

Bayer Leverkusen - Porto

Copenhagen - Celtic

Apoel - Basel

Cluj - Sevilla

Olympiacos - Arsenal

AZ Alkmaar - Lask Linz

Club Brugge - Manchester United

Ludogorets - Inter

Eintracht Frankfurt - RB Salzburg

Shakhtar Donetsk - Benfica

VfL Wolfsburg - Malmø

Roma - Gent

Rangers - Braga Vis mere Luk

Superligaen Indefra: Frygter Brøndbys klo i stjernen

Se også: Danmarks onde ånd frosset ud: Ikke inviteret til julefest

KÆMPE galleri: 17 Sportsstjerner uden tøj