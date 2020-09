FC København er videre i Europa League efter sejr over IFK Göteborg

FC København er klar til næste runde i Europa League efter et flot comeback mod svenske IFK Göteborg

GÖTEBORG (Ekstra Bladet): Pyha!

FC København balancerede torsdag aften på randen af en kæmpe europæisk fiasko i Göteborg, men fik afværget katastrofen på Ullevi.

Et ufarligt IFK-hold var kommet foran efter et kiks af Victor Nelsson i 73. minut, men med kun otte minutter tilbage af opgøret fik indskiftede Mudrazija udlignet, og to minutter senere slog Jonas Wind til med en hovedstødsscoring.

Foto: Lars Poulsen

FC København overlevede dermed med nød og næppe 2. kvalifikationsrunde og har fortsat muligheden for at nå gruppespillet i Europa League og de 50 mio. kr., der følger med.

Men det var med det yderste af neglene, at de fik spillet sig videre…

Der var noget, der skulle revancheres for københavnerne i Göteborg. Fra første fløjt satte et aggressivt FCK-hold sig på begivenhederne og jagtede en scoring.

Det svenske hjemmehold blev trykket så langt tilbage, at man en overgang frygtede, at de blå-hvide IFK’ere ville ende ude på Ullevis løbebane.

FCK sværmede om feltet og burde være kommet i front i ottende minut, da et afrettet Pierre Bengtsson-indlæg endte for fødderne af Kamil Wilczek.

Den polske goalgetter var, hvor han skulle være – på kanten af det lille felt – men sparkede lige på Giannis Anestis, der med en refleksredning fik vippet bolden over mål.

Foto: Lars Poulsen

Der var optræk til flere FCK-muligheder. Efter knap tyve minutters spil fik Jonas Wind chancen ved bagerste stolpe, men sendte Viktor Fischers lumske frisparksindlæg forbi.

IFK Göteborg med gamle Superliga-kendinge som Alexander Farnerud og Tobias Sana på banen og Roland Nilsson på trænerbænken brugte alle kræfter på at forsvare sig i kampens indledning.

Som halvlegen skred frem, kom de en smule længere frem. De gav ikke ’Kalle’ Johnsson noget at bestille, men kunne glæde sig over, at Giannis Anestis heller ikke blev sat på overarbejde.

Ståle Solbakken skreg så det rungede på det mennesketomme Ullevi, men uden den store effekt.

Foto: Lars Poulsen

Efter en lovende skabte FC København ikke meget, men sluttede dog halvlegen stærkt og var tæt på en føringstræffet kort før pausen.

Rasmus Falk brød igennem i feltet, hans indlæg headede Kamil Wilczek uselvisk hen til Jens Stage, men IFK-målmand Anestis fik blokeret aarhusianerens afslutning.

Som første halvleg startede anden med en kæmpe mulighed til Kamil Wilczek. Han tog Jonas Winds pasning godt med sig, holdt sin modspiller væk og afsluttet hårdt fra seks meters afstand.

Men ak, ak, ak. Sprællemand Anestis fik hånden på og på forunderlig vis drejet FCK-angriberens afslutning forbi stolpen.

IFK Göteborg lignede et hold, der allerede der drømte om en straffesparkskonkurrence med den græske kæmpe Anestis som helt.

De parkerede Volvoen på egen halvdel og lurede udelukkede på en københavnsk fejl.

Den kom i 73. minut. Andreas Bjelland busede, og Victor Nelsson kiksede. Den blonde midterforsvarer gled og fik ikke sparket ordentligt væk, og IFK takkede for gaven.

Den tidligere AGF’er Tobias Sana sendte køligt bolden forbi ’Kalle’ Johnsson til en svensk chokføring.

Foto: Lars Poulsen

Ståle Solbakken reagerede prompte og sendte Kaufmann, Biel og Mudrazija på banen, og det skulle vise sig at være et genialt træk.

Med otte minutter blev Robert Mudrazija spillet i dybden af Pep Biel, og efter par træk hamrede kroaten bolden ind bag Anestis.

Så levede FCK, og et par minutter senere jublede Ståle Solbakken igen, så det kunne høres i det meste af Göteborg og omegn.

Mudrazija sendte et hjørnespark lige ind i panden på Jonas Wind, og via målmand Anestis og overliggeren endte bolden på den rigtige side af målstregen.

På to minutter havde FC København vendt en truende fiasko til triumf og lever fortsat i Europa.

FCK møder næste torsdag enten polske Piast Gliwice eller østrigske TSV Hartberg i 3. kvalifikationsrunde.

Foto: Lars Poulsen

