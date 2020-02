FC København trækker Istanbul Başakşehir i Europa League

Se professionel top-boksning på lørdag. Køb adgang her

FC København får tyrkisk modstand i Europa Leagues ottendedelsfinaler.

Københavnerne har netop trukket tyrkiske Istanbul Başakşehir, og lodtrækningen ville det således, at Ståle Solbakkens tropper starter på udebane og slutter hjemme i Parken en uge senere.

Tyrkerne spillede sig videre i Europa League ved at slå portugisiske Sporting over to kampe. Det skete i går aftes i et sandt drama, hvor der måtte forlænget spilletid til for at finde en vinder.

Istanbul Başakşehir har kendte navne som Gael Clichy, Robinho og Demba Ba i truppen, og holdet fører den bedste tyrkiske liga. De vandt desuden deres gruppespil i Europa League, hvor de henviste storklubben Roma til andenpladsen og tyske Mönchengladbach til tredjepladsen.

Der var vild jubel, da tyrkerne spillede sig videre torsdag aften. Foto: OZAN KOSE/Ritzau Scanpix

I sidste sæson blev de nummer to i Tyrkiet - kun to point fra mestrene fra Galatasaray. Siden 2019 har klubben haft den tidligere tyrkiske landsholdsspiller Okan Buruk som cheftræner.

FC København nåede frem til ottendedelsfinalen ved at sende skotske Celtic ud efter en imponerende 3-1 sejr på Celtic Park torsdag aften. Sidst FC København var så langt i turneringen var i 2016/2017, hvor Ajax blev endestationen.

Ståle Solbakken siger til FCK's hjemmeside, at han ikke kender meget til holdet.

- De topper jo den tyrkiske liga, og jeg har set lidt af en af deres kampe, men ellers har jeg ikke nok kendskab til deres hold til at sige så meget. Men jeg vurderer da, at vi har mulighed for at gå videre med et godt udgangspunkt i den første kamp og herefter den afgørende kamp i en fuldsat Telia Parken, lyder det fra Ståle Solbakken, der tilføjer, at han forventer at komme under pres i udekampen.

Christian Eriksen og Inter skal møde Michael Laudrups gamle klub Getafe, mens heldet i den grad var med Manchester United. Englænderne skal møde østriske LASK Linz i ottendedelsfinalerne.

Kampene spilles 12. marts og 19. marts.

Her er alle kampene i ottendedelsfinalerne - Istanbul Basaksehir (TYR) VS FC København (DAN) - Olympiakos (GRÆ) VS Wolverhampton (ENG) - Rangers (SKO) VS Leverkusen (TYS) - Wolfsburg (TYS) VS Shaktar Donetsk (UKR) - Inter Milan (ITA) VS Getafe (SPA) - Sevilla (SPA) VS Roma (ITA) - Eintracht Frankfurt/FC Salzburg (TYS/ØST) VS Basel (SCH) - LASK (ØST) VS Manchester United (ENG)

