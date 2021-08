FC Midtjylland får drømmegruppe: - Voldsomt usexet

Det var en spændt Bo Henriksen, der sammen med spillertruppen og trænerstaben fredag overværede lodtrækningen til Europa Leagues gruppespil hjemme fra Herning.

Træneren kunne ånde lettet op, for den fjerdeseedede klub fik en gruppe, der langt fra virker uoverkommelig.

Sporting Braga, Røde Stjerne og Ludogorets er de tre modstandere, som FC Midtjylland møder i Gruppe F.

Det var en Bo Henriksen med ambivalente følelser, som mødte pressen umiddelbart efter lodtrækningen.

- Det er voldsomt usexet at være i denne gruppe, det havde da været sjovt at møde de helt store hold, men når det er sagt, har vi en god mulighed for at spille op mod dem, sagde Bo Henriksen til TV2 Sport.

Grafik: Sofascore

- Vi må erkende, at det er en af de nemmere grupper, vi har fået, så vi har en god chance for at gå videre. Det bliver 50/50 kampe, så vi er ikke nødvendigvis favoritter til videre avancement.

- Men selvforståelsen og troen på egne evner er intakt, vi tror på det, sagde han.

Første kamp for FC Midtjylland i gruppespillet venter 16. september.