FC Midtjylland slår Røde Stjerne og lever fortsat i Europa League

Efter godt 80 minutter i overtal slog FC Midtjylland torsdag serbiske Røde Stjerne med 1-0 på udebane i Europa League.

Især midtbanespilleren Evander og kantspilleren Gustav Isaksen markerede sig fornemt på en meget regntung bane på Rajko Mitic Stadium i Beograd.

Her havde Røde Stjerne ikke havde tabt i næsten to år inden opgøret.

Et kraftigt afrettet frispark fra Evander i starten af anden halvleg gav kampens eneste scoring, og FCM's sejr holder liv i klubbens ambition om at gå videre i Europa League.

Heldet var med Evander, da hans frispark blev rettet af på en Røde Stjerne-spiller og gik i mål. Foto: Marko Djurica/ Ritzau Scanpix

FC Midtjylland har efter sejren fem point på tredjepladsen i gruppen, mens Røde Stjerne har syv point på andenpladsen med to runder tilbage.

Portugisiske Braga fører gruppen med ni point, efter at holdet torsdag slog bulgarske Ludogorets med 4-2 på hjemmebane. Det bulgarske hold er sidst med ét point.

De to bedste i gruppen går videre til slutspillet i Europa League, mens nummer tre får adgang til i slutspillet i Conference League.

Den værste brod blev taget af Røde Stjerne efter 11 minutters spil.

Kantspilleren Gustav Isaksen blev sendt af sted i dybden og havde mere fart end stopperen Milos Degenek, der lige uden for feltet trak i nødbremsen og blev præsenteret for et rødt kort.

Midtjydernes fart gjorde generelt ondt på de tunge serbere. Gustav Isaksen var en af dem med mest speed i stængerne. Foto: Pedja Milosavljevic/ Ritzau Scanpix

FC Midtjylland overtog herefter naturligt nok det spillemæssige initiativ, og med brasilianske Evander som playmaker skabte holdet enkelte fornuftige muligheder.

Isaksen sparkede snert forbi efter 20 minutter, og kort før pausen trykkede Pione Sisto af midt for mål, men forsøget sad lige på hjemmeholdets målmand.

Kampbilledet med FCM som spilstyrende fortsatte i anden halvleg, og efter 55 minutter kom forløsningen.

Evander sparkede et direkte frispark mod mål, og efter en markant afretning endte bolden bag en sagesløs keeper.

Jonas Lössl var foretrukket mellem stængerne for FCM, men han fik ikke meget at lave i opgøret, hvor Røde Stjerne i undertal ikke formåede at skabe mange farlige situationer.

Jonas Lössl var foretrukket i FCM-målet. Den rutinerede målmand havde overraskende nok ikke meget at se til. Foto: Andrej Cukic/ Ritzau Scanpix

FCM var i perioder presset langt tilbage, men holdet forsvarede sig klogt og holdt hjemmeholdet fra fadet.

Dybt inde i overtiden blev hjemmeholdet reduceret til ni spillere, men havde også et nærgående hovedstød, der gik lige forbi rammen til stor lettelse for FCM-spillerne.

FC Midtjylland mangler at møde Braga hjemme og Ludgorets ude i gruppen.