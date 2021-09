FC Midtjylland taber 3-1 til Braga i Europa League

To straffespark og et rødt kort bankede luften ud af FC Midtjylland, da holdet torsdag aften tabte 1-3 til portugisiske Braga i Europa League.

Evander stod for midtjydernes enlige mål. Brasilianske Galeno fra Braga var i hopla med to mål, mens anfører Ricardo Horta lavede målet til 2-1.

Nederlaget betyder, at Midtjylland har ét point efter to kampe. Dermed ligger de nederst i gruppen. Braga indtager andenpladsen med tre point.

Kampen startede i et ganske afdæmpet tempo. Midtjyllands bagkæde så komfortabel ud, selv om Braga sad på spillet.

Flere gange forsøgte hjemmeholdets spillere på dramatisk vis at smide sig i midtjydernes straffesparksfelt, men det var ikke nok til at overbevise dommer Stéphanie Frappart.

Paradoksalt nok var det i stedet danskerne, der skulle blive begået ulovligheder imod i modstanderens felt.

På klodset vis blev Gustav Isaksen nedlagt. Det udnyttede Evander køligt ved at lægge bolden let og elegant ind over stregen fra pletten.

0-1-målet tog dog langt fra modet fra Braga, der i stedet øgede tempoet i kampen.

Efter lidt mere end en halv time blev FC Midtjylland fanget højt på banen efter et hjørnespark. I en en-mod-en-situation fik Midtjylland-målmand Elias Olafsson tacklet en Braga-spiller i feltet.

Umiddelbart lignede det, at han ramte bolden rent, men det mente hverken videodommeren eller Frappart.

Midtjyderne kunne dog ånde lettet op, da Olafsson efterfølgende reddede sparket fra anfører Ricardo Horta.

Straffespark forblev det helt store emne torsdag aften. Kort inde i anden halvleg blev Braga nemlig tildelt endnu et straffespark efter et sammenstød mellem Juninho og en Braga-spiller.

Denne gang sendte Bragas brasilianske offensivspiller Galeno sikkert bolden forbi en ellers velspillende Olafsson.

Braga fastholdt momentum efter udligningen. Syv minutter efter forsøgte holdet sig fra distancen. Forsøget landede for fødderne af Horta efter en afretning. Denne gang missede han ikke.

Føringsmålet fik Braga til at slippe speederen en smule, og det fik midtjydernes spil til at blomstre. Det danske hold skabte flere store chancer, men slutproduktet manglede.

En dårlig dag blev værre for Juninho, da han blev udvist i slutminutterne. Midtjylland-spilleren stoppede en Braga-spiller i en kontra som sidste mand.

I kampens sidste aktion endte Midtjylland med at blive udspillet efter endnu en kontra. Braga spillede chancen større og større, inden Galeno fordoblede sin målscore.

I gruppens andet opgør vandt Røde Stjerne fra Serbien med 1-0 på udebane mod Ludogorets. Røde Stjerne har dermed seks point efter to kampe.

Ludogorets har et enkelt point ligesom Midtjylland, men har en bedre målscore.