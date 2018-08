FCK må takke finsk keeper - holdt liv i drømmen

Lad os tage den gode nyhed først. FCK har alle muligheder for at kvalificere sig til Europa League-gruppespillet efter torsdagens opgør mod Atalanta.

0-0-kampen betyder, at danskerne selv kan afgøre det på hjemmebane i Parken, når der er returopgør i næste uge.

Den dårlige nyhed er så, at det kan være svært at se, hvordan det skal lykkes. For italienerne dominerede fra start til slut, vadede i chancer og burde have vundet kampen. Men FCK holdt stand, og især finske Jesse Joronen leverede en flot indsats i målet.



Og den del lover trods alt godt for FCK og manager Ståle Solbakken.

Stormløb mod FCK-målet

At det skulle blive en lang aften for danskerne, blev tydeligt efter blot få minutter. FCK ved at komme helt galt af sted, da Dennis Vavro vaklede i forsvaret. Atalantas unge angriber Musa Barrow var en evig kilde til uro, og han burde nok have scoret et enkelt mål eller to i løbet af opgøret.

Atalanta sad på det hele. Og efter 32 minutter troede alle, at presset havde givet pote. Et skud udefra ramte Barrow på vej mod målet, og da skuddet passerede Joronen i målet, jublede italienerne. Men det var forgæves. Ganske korrekt blev målet annulleret for offside.

Alt imens fortsatte københavnerne med at kæmpe for at holde stand. Og de fik da også arbejdet sig lidt bedre ind i kampen.

Men den helt store chance udeblev. Og i stedet fortsatte italienerne med de store chancer. Men også med de store afbrændere og skud forbi det danske mål. Blandt andet argentinske Alejandro Gomez var nærgående flere gange. Efter 65 minutter snittede hans forsøg stolpen.

Han kiggede forgæves op mod himlen i forbløffelse over den manglende scoring. Men desværre for ham. Her var ingen hjælp at hente.

FCK møder på søndag Sønderjyske i Superligaen, hvor københavnerne i skrivende stund fører den danske række. Torsdag venter så returopgøret mod Atalanta.



Stadig med alt at spille for.