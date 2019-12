FCK-modstander kritiserer dansk politi: Urimeligt

Den svenske fodboldklub Malmö FF er langt fra tilfreds med den måde, det danske politi tacklede mødet med Malmös fans før Europa League-kampen mod FC København i Parken 12. december.

Det skriver Malmö på sin hjemmeside, hvor klubben også oplyser, at den har indkaldt det danske politi til en evalueringssamtale, der skal finde sted sammen med Malmö Support i starten af det nye år.

- Det er både trist og urimeligt, at så mange uskyldige tilhængere er blevet berørt af politiindsatsen, da de ikke var involveret i uroen, står der i meddelelsen.

Malmö skriver også på hjemmesiden, at klubben kan konstatere, at omkring 100 Malmö-tilhængere opførte sig yderst aggressivt under deres besøg i København.

- De pågældende har blandt andet skudt med fyrværkeri og skabt utryghed for Københavns beboere, turister og politiet.

- Deres handlinger er fuldstændig uacceptable, og Malmö FF antager, at det danske politi efterforsker og retsforfølger de personer, der var involveret, skriver klubben.

Den er dog uforstående over for, at politiet valgte at anvende tåregas og vold mod tilhængerne, der var på vej mod Parken, da uroen opstod.

- Resultatet af politiets handling var, at flere af de andre Malmö-tilhængere blev påvirket af de fysiske og psykiske virkninger af tåregassen, skriver klubben.

Kampen endte 1-0 til Malmö, men både den svenske klub og FCK avancerede fra gruppespillet i Europa League.

