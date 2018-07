FCK skuffede igen: Tæt på europæisk fiasko

PARKEN (Ekstra Bladet): FC København er videre i Europa, Med nød og næppe.

Hjemme i Parken balancerede Løverne på randen af en gigantisk europæisk fiasko, da de efter 74 triste minutter kom bagud mod finske KuPS efter en stor fejl af Ján Gregus.

Men en straffesparksscoring kort efter af Denis Vavro reddede FCK og sendte dem videre i Europa League.

Efter 1-0 i Finland for en uge siden var 1-1 nok til at indløse billet til 2. kvalifikationsrunde, hvor Stjarnan fra Island venter allerede i næste uge.

Normalt ville den lille islandske klub formentlig ikke mene, at de havde en chance mod den store danske klub, men FCK er stadig langt fra at være FCK.

Dame N'Doye fik sendt bolden i nettet, men målet blev annulleret for offside. Foto: Lars Poulsen

Indsatsen mod KuPS var bekymrende, og københavnerne skal være glade for, at der stadig er nogle uger til, at de alvorlige modstandere dukker op i Europa.

Kedelig 1. halvleg

Manager Ståle Solbakken havde ellers talt højt og med knap så pæne gloser efter nederlaget mod Horsens i Superliga-premieren mandag aften.

Der var dømt pletvask i Parken, men uden målmand Stephan Andersen. Et drop mod østjyderne sendte ham på bænken, og i stedet fik finske Jesse Joronen FCK-debut mod sine landsmænd.

Han havde ikke meget at se til i 1. halvleg, men hans kollega i den anden ende, Osto Virtanen, havde endnu mindre at lave i de første 45 minutter. Faktisk slet intet.

Dame N’Doye headede over i 44. minut i en kedelig 1. halvleg, der endte med piften fra tilskuerpladserne i Parken.

Rasmus Falk i aktion for københavnerne. Han spillede på kanten mod finnerne. Foto: Lars Poulsen

De omkring 40 medrejsende finske fans virkede dog tilfredse nok. KuPS var fuldt med i de første 45 minutter og tættest en scoring.

Knap halvvejs inde i halvlegen var Saku Savolainen pludselig fri i FCK-feltet, men Vavro fik blokeret den halvsløje finske afslutning.

Præcisionen manglede

Ståle Solbakken talte formentlig også højt i pausen, for der var meget, der skulle rettes.

Nordmandens hold havde svært ved at skabe de så vigtige overtal og også meget svært ved at ramme hinanden. Og målet.

Viktor Fischer sendte begyndelsen af 2. halvleg et frispark lige uden for feltet langt, langt op på tribunen, og FCK-publikummet sukkede højlydt.

Andreas Bjelland fik debut for FCK. Han fik de sidste minutter mod KuPS. Foto: Lars Poulsen

7145 var mødt op i Parken. Mange af dem fortrød nok, at de ikke havde valgt at bruge deres torsdag aften på noget andet.

Efter en times spil fik Fischer en ny mulighed efter godt sammenspil med Nicolai Boilesen, men igen savnede landsholdskantens afslutning præcision.

Manglede præcision var nøgleordet i nationalarenaen, og midt i 2. halvleg var det Ján Gregus’ tur til at sende en bold op blandt tilhængerne bag det finske mål.

Et kvarter før tid mistede netop Ján Gregus bolden midt på banen, og efter en omstilling kunne indskiftede Rasmus Karjalainen bringe KuPS foran 1-0 med en flad afslutning.

Debut til Bjelland

Nu var det pludselig helt lige i det samlede regnskab, men ikke længe.

For Viktor Fischer fremtvang med et smart træk et straffespark i 79. minut, og Denis Vavro udnyttede chancen og reddede sin landsmand Gregus fra at blive aftenens store skurk.

Den finske målmand kastede sig til den rigtige side, men fik ikke armen på slovakkens spark. Jubel i Parken.

Denis Vavro fejrer sin scoring med fansene. Foto: Lars Poulsen

KuPS satsede alt til sidst, og det gav flere store chancer til FCK. Ján Gregus tornede bolden på stolpen, og Dame N’Doye sendte læderet i nettet – blot for at blive dømt offside.

FCK gav debut til Andreas Bjelland i tillægstiden, da 1-1’eren skulle køres hjem, og finnerne var da heller ikke tæt på at få scoringen, som ville have sendt dem videre.

De sendte målmand Vitanen med frem til sidst, men til ingen verdens nytte. KuPS var tæt på sensationen, men FCK klemte sig lige nøjagtig videre.

Det frembragte ikke den helt store jubel på Østerbro, og manager Ståle Solbakken gik hurtigt og med bestemte skridt mod omklædningsrummet…

FCK's næste europæiske modstander: YouTube-hit og et lån af Laudrup Har de vundet noget? I 2014 gik de ubesejrede gennem sæsonen og vandt klubbens hidtil eneste mesterskab. Hvad med sidste sæson? Sluttede som nummer to - 12 point efter Valur. Nogen kendte spillere? Nja. Det tidligere FCN-angrebsflop Gudjón Baldvinsson er holdets farligste. På midtbanen spiller den tidligere SønderjyskE-profil Eyjolfur Hedinsson. Og europæisk erfaring? Ikke meget. Debuterede i 2014, hvor de sendte både skotske Motherwell og polske Lech Poznan ud, inden de tabte sammenlagt 0-9 til Inter. Røg sidste år ud til irske Shamrock Rovers. Hvordan nåede de 2. runde? Slog estiske Nõmme Kalju FC 3-0 for øjnene af 980 tilskuere hjemme på Island i første kampe. Tabte returkampen 0-1. Ellers noget? Klubben blev et YouTube-hit i 2010 for sin kreative, sjove jubelscener - blandt andet den menneskelige cykel. Og så var Mads Laudrup udlånt til klubben fra HB Køge i 2012.

