FCK smider joker ind mod Celtic

Teenageren Mikkel Kaufmann er ved at gøre kometkarriere.

Efter en måned i FC København starter den 19-årige nordjyde helt i front i returkampen mod skotske Celtic i Europa Leagues 16.-delsfinaler.

I angrebet skal han sammen med Dame N'Doye sørge for, at FCK kommer på måltavlen. Det er nemlig nødvendigt, hvis københavnerne skal avancere, da den første kamp i Parken for en uge siden endte 1-1.

Mikkel Kaufmann har ikke scoret siden skiftet fra AaB i slutningen af januar. Mod Celtic er han foretrukket på bekostning af Michael Santos.

I forhold til den første kamp har Ståle Solbakken også skiftet ud på en enkelt position i forsvaret. Pierre Bengtsson overtager pladsen på venstre back fra Bryan Oviedo. Ellers er bagkæden foran målmand Karl-Johan Johnsson den samme.

På midtbanen er den dyrtindkøbte spanier Pep Biel atter foretrukket på højrekanten, mens Rasmus Falk spiller til venstre. I maskinrummet ligger anfører Carlos Zeca og Jens Stage.

FCK's holdopstilling (4-4-2):

Karl-Johan Johnsson - Guillermo Varela, Ragnar Sigurdsson, Victor Nelsson, Pierre Bengtsson - Pep Biel, Jens Stage, Carlos Zeca, Rasmus Falk - Dame N'Doye, Mikkel Kaufmann.

Ifølge Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) stiller Celtic igen op med en firebackkæde, selv om holdet i store dele af 2020 har spillet med en tremandsbagkæde.

Blandt de tre bageste har Neil Lennon valgt at stille med klipperne Kristoffer Ajer, Christopher Jullien og Jozo Simunovic, der måler henholdsvis 197, 196 og 191 centimeter.

Helt i front har Celtic-målscoreren fra det første opgør, Odsonne Édouard, fået genvalg.

Kampen på Celtic Park begynder klokken 21.

