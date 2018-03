FCK's bødler gør det igen - uddeler gedigne øretæver

Atlético Madrid er bookmakernes favorit til at vinde Europa League, og det bliver der næppe ændret på efter holdets præstationer i ottendedelsfinalekampene mod Lokomotiv Moskva.

Spanierne vandt torsdagens returkamp på udebane med hele 5-1, og efter en sikker 3-0-sejr hjemme i Madrid for uge siden går holdet videre til kvartfinalen med de overlegne cifre 8-1.

Lokomotiv Moskva er ellers alene i spidsen af den russiske liga, men selv på egen iskolde bane kunne holdet intet stille op mod de spanske gæster.

Ganske vist lykkedes det Lokomotiv Moskva at komme til pause med 1-1, men i anden halvleg gik det helt galt for træner Yuri Semins tropper.

Der var kun spillet to minutter, da Saúl Ñíguez sparkede et indlæg fra Filipe Luís i nettet til 2-1, og midt i halvlegen øgede Fernando Torres til 3-1 fra straffesparkspletten.

20 minutter før tid gjorde Torres sig til dobbelt målscorer, da moskovitternes bagkæde åbnede en ladeport, som angrebsveteranen kunne løbe igennem.

Indskiftede Antoine Griezmann sørgede for slutresultatet 5-1 ved at udnytte et sublimt oplæg fra Angel Correa.

Der er lodtrækning til kvartfinalerne fredag.

