FCK's modstander fundet: Selvmålsskytte blev den store helt

FCK’s vej til Europa Leagues gruppespil kommer til at gå over Riga.

De danske mestre fandt torsdag aften deres kommende modstander i Europa Leagues playoff-runde, da HJK Helsinki og lettiske Riga FC spillede 2-2 i den finske hovedstad.

Rigas Roman Debelko scorede tre gange i det dramatiske opgør, og hans to mål i den rigtige ende var nok til at sende de lettiske mestre videre til mødet med FCK på reglen om flest scorede udebanemål.

Den første kamp i Letland var endt 1-1, og HJK stod dermed på forhånd med de bedste kort.

De blev endnu bedre efter kun fem minutters spil, da hurtige Riski blev nedlagt i kanten af feltet efter et nydeligt angreb.

Rafinha havde muligvis set FCK-Røde Stjerne i tirsdags, for hans straffespark var svagt, men heldigvis for ham og HJK røg returbolden lige ud til Forsell, der kunne bringe de finske mestre foran.

Riga var tæt på at udligne fem minutter senere, da Roman Debelko ramte underkanten af overliggeren. Bolden sprang ned på selve mållinjen, inden HJK-målmand Rudakov kunne gribe den for snuden af en Riga-spiller.

HJK forkælede ikke hjemmepublikummet med sprudlende spil på kunstgræsset i Helsinki, og det virkede ikke, som om de havde det store imod, at Riga havde bolden meget.

De havde det resultat, som de skulle bruge, og de finske mestre foretrak at lure på kontrachancen.

Riga kunne juble i Finland og skal nu møde FCK. Foto: Ritzau Scanpix

Dem kom der ikke mange af, men til gengæld havde letterne også svært ved at nedbryde den solide HJK-defensiv.

I 62. minut fik Riga dog scoret, da HJK snorksov på et frispark. Bolden endte hos en udækket Roman Debelko, der tæt under mål ikke havde problemer med at bringe balance i regnskabet.

En overraskelse lurede, men med tyve minutter igen kunne finnerne juble igen. Og denne gang efter endnu en Debelko-scoring.

Hårdt presset af Vävrynen headede Riga-angriberen et hjørnespark i eget net. Det lignede et finsk avancement, men ti minutter før tid slog Debelko til i den rigtige ende.

Den 26-årige ukrainer var først over en returbold og gjorde det 2-2.

Det resultat forsvarede Riga med succes, og de har nu chancen for at komme i et europæisk gruppespil for første gang i klubbens unge historie.

Riga FC er ikke meget mere end fem år gammel og vandt i 2018 sit første mesterskab. Deres europæiske erfaring er af gode grunde sparsom, men de er aldrig blevet kørt over.

I sidste sæson røg de ud til CSKA Sofia efter straffesparkskonkurrence, og de tabte også i en straffesparkskonkurrence til Dundalk i denne sæsons Champions League-kval.

De sendte de polske mestre Piast Gliwice ud i 2. kvalifikationsrunde til Europa League på reglen om flest scorede udebanemål, og det var også sådan, at de torsdag aften sendte finske HJK ud af turneringen.

Resultaterne vidner om, at FCK ikke kan tage let op på opgaven mod de lettiske mestre, om end det vil være en eklatant fiasko, hvis ikke Ståle Solbakkens mandskab kommer i Europa Leagues gruppespil.

Første kamp spilles torsdag i Parken med returkampen i Riga en uge senere.

Fuldender udrensningen: På desperat salgs-turne

Wind-stille i orkanens øje: Ydmyg skarpskytte

Se også: Storkonflikt lurer: - Enormt skuffende

Se også: Dansker skifter til Spanien