FCK's vilde million-gevinst

Europa League udløser store summer til FCK - det anslås, at FCK alene fra Market Poolen scorer ti mio. kr. på kampen mod Manchester United

KÖLN (Ekstra Bladet): Corona-pandemien har ramt FC København og Parken brutalt.

Men det havde set langt mere alvorligt ud, hvis ikke FC København havde haft den hidtil bedste sportslige sæson i Europa League.

Sæsonen har været en gigantisk økonomisk succes.

Det viser Ekstra Bladets gennemgang af FC Københavns europæiske eventyr, som mandag kulminerer med den europæiske kvartfinale mod Manchester United.

FC København har samlet haft indtægter i niveauet 125 mio. kr. hidtil i sæsonen. Lykkes det at eliminere Manchester United, venter yderligere 18 mio. kr. i kontant belønning.

Europa League er blevet, hvad Champions League var i begyndelsen. En gigantisk pengemaskine, hvor millionerne vælter ind, når der samtidig er sportslig succes, som Ståle Solbakkens tropper har oplevet i denne sæson. Det er første gang nogensinde, de er kvalificeret til en europæisk kvartfinale.

Victor Nelsson har været en stor profil hos FCK i jagten på europæisk succes i denne sæson. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix.

Får penge efter fire kriterier

Mens indtægterne i Europa League er steget markant de senere år, skal man regne med, at i Champions League fordobles indtægterne.

UEFA, det europæiske fodboldforbund, uddeler pengene i Europa League efter fire kriterier:

En ens start-bonus til alle hold, der kvalificerer sig til gruppespillet. Bonus i forhold til sejre og uafgjorte kampe samt i forhold til, hvor langt du når i turneringen.

Der er også en coefficient-bonus i forhold til, hvor holdene er placeret på UEFA-ranglisten og endelig en andel fra den såkaldte Market Pool. Det er en pulje i forhold til, hvordan kampene bliver udvalgt og prioriteret i forhold til, hvor attraktive de er på det globale marked.

Succesen i Europa har udløst i niveauet 125 mio. kr. Ståle Solbakken har ikke grund til at se bekymret ud. Corona-pandemien har dog betydet, at et forventet overskud ændres til et stort underskud i niveauet 150-200 mio. kr. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

United-kamp udløser op imod 10 mio. kr.

Kvartfinalen mellem FC København og Manchester United menes at være den mest attraktive kamp af de fire. Og det betyder, at kampen bliver solgt i stor stil til det globale marked.

Den enorme interesse for kampen udløser millioner til FC København.

Kilder med indsigt i den såkaldte Market Pool anslår, at FC Københavns andel fra puljen alene på Manchester United-kampen har en værdi på op imod 10 mio. kr., fordi den bliver prioriteret på det globale marked.

Til gengæld går FC København glip af mange millioner i indtægter, fordi UEFA har ændret turneringsformaet, så der kun spilles én kamp på neutral grund.

Jesse Lingard under søndagens afsluttende træning. Opgøret mellem FCK og Manchester United udløser formentlig i niveauet 10 mio. kr. til FCK fra den såkaldte Market Pool. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix.

Får ingen kompensation

En kamp mod Manchester United i Parken har en værdi på mindst fem mio. kr. på bundlinjen. I sidste uge gik FCK også glip af anslået fire mio. kr., fordi der ikke måtte være tilskuere i Parken mod de tyrkiske mestre fra Istanbul Basaksehir.

UEFA yder ingen former for kompensation til klubberne, der mister indtægterne for hjemmekampene. Til gengæld betaler de rejse og ophold i Tyskland i forbindelse med de afgørende kampe i Europa League.

Mens indtægterne er væltet ind fra Europa League-succesen, så har FC København været hårdt ramt af corona-pandemien på flere fronter. Forleden var Parken Sport & Entertainment tvunget til at nedjustere fra et overskud på mellem 0-20 mio. kr. til et underskud i niveauet 150-200 mio. kr. Det skyldes både manglende tilskuer-indtægter i Parken samt nedlukning af Lalandia i en periode. Badelandet er endnu ikke kommet tilbage til normale tilstande endnu.

Store pengepræmier til FCK Her er regnestykket over, hvor store indtægter FCK har haft på Europa League sæsonen: Taber af 3. kval-runde til Champions League: 3,6 mio. kr. Play of til Europa League gruppespil: 2,1 mio. kr. Kvalifikation til gruppespil: 21,9 mio. kr. Gruppespil sejre og uafgjorte: 12,08 mio. kr. Nummer to i gruppespil: 3,75 mio. kr. Kval til 32-finale: 3,75 mio. kr. Kval til 1/16-finale: 8,25 mio. kr. Kval til kvartfinale: 11,25 mio. kr. Andel i coefficient pulje 36 andele á 71.430 euro: 2,571.480 - 19,29 mio. kr. Anslået indtægt fra Market Pool:* 40,00 mio. kr. (Sidste sæson fik FCK 18 mio. kr. fra den såkaldte Market Pool, hvor de blev slået ud fra gruppespillet) FCK’s samlede indtægt fra Europa League 2019/2020: 125,97 mio. kr.