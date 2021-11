FCM har provokeret hele landet: Undskyld til alle

Når FC Midtjylland går på banen mod Røde Stjerne torsdag aften, så er det lykkedes for danskerne at provokere store dele af det serbiske folk inden. Det skyldes en ellers harmløs quiz på FCM's Instagram-profil.

Her har man blandt andet spurgt til, hvilken by den serbiske klub kommer fra. Her har man samtidig valgt at have et baggrundsbillede af et kort over Serbien. Men der var noget i vejen.

På kortet var grænserne tegnet op, hvor man har kunne se, at Kosovo ikke hører til Serbien. Sådan noget spøger man ikke med på de kanter, og derfor har FC Midtjyllands presseansvarlige, Mads Hviid Jakobsen, givet en stor undskyldning via det serbiske medie Republika.

- Vi har set reaktionerne i de serbiske medier på vores udgivelse på sociale medier. Det vil vi gerne undskylde for til alle. Det har været en utilsigtet fejl. Vores folk på de sociale medier downloadede et billede fra Google uden at kende til situationen i jeres land, så vi havde ingen intention om at provokere på nogen måde, siger han og fortsætter:

- Vi tror og håber på, at den serbiske befolkning vil forstå dette. Jeg gentager. Det var en utilsigtet fejl. Vi har kun respekt for Serbien og det serbiske folk, lyder det fra Mads Hviid Jakobsen.

Nogle af reaktionerne på Røde Stjerne-quizzens baggrundsbillede har været, at serbiske fans troede, at det var sket med vilje - og at det ikke blot skulle være en provokation af Beograd-klubbens fans, men af hele Serbien.

Der skal nok blive tryk på fra lægterne uanset, men det er noget, som FCM-anfører Erik Sviatchenko mener, at det danske mandskab skal være klar til.

