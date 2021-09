FCM må nøjes med uafgjort i Europa League

FC Midtjylland var foran og havde mod slutningen chancerne til at afgøre deres første gruppekamp i Europa League, men vicemestrene spillede 1-1 hjemme mod Ludogorets

FC Midtjylland fik en drømmestart i Europa League, men det rakte i sidste ende ikke mod Ludogorets, der fik 1-1 på MCH Arena.

Der findes to ansigter på Evander.

Når han er allerbedst, er han den naturlige katalysator for alt offensivt hos FC Midtjylland.

Når han værst, så trækker han tempoet ud af ulvenes spil og vil stort set have en fod med i ethvert angreb, selv om holdkammeraterne faktisk godt kan klare det selv.

MCH Arena fik begge dele at se torsdag aften, da Ludogorets var gæsterne i første kamp i Europa League.

Først det vidunderlige, da Evander med sin formidable højrepote slog et superpræcist indlæg til Gustav Isaksen, der efter bare 2,45 minutter kunne dirigere ulvene i spidsen med et hovedstød.

En drømmestart for FC Midtjylland mod det bulgarske mesterhold, som de havde elimineret sidste sæson på vejen mod Champions League.

Det lignede optakten til en superstart i Europa League.

Gustav Isaksen bragte jyderne på 1-0 med et fornemt hovedstød. Foto: Ernst van Norde

Desværre valgte Evander efterfølgende at forfalde til ineffektivt boldflytteri. Masser af små kombinationer med Pione Sisto, der ikke for alvor flyttede modstanderne.

Og antallet af lækre, men letlæselige hælpasninger begyndte at snige sig ind i repertoiret.

Det betød imidlertid ikke alverden til at starte med.

Junior Brumado hyggede sig eftertrykkeligt mod de bulgarere, som han sænkede sidste efterår, og den brasilianske angriber lignede en mand, der havde et mål og et par oplæg i støvlerne.

FC Midtjylland skabte rigeligt til at øge føringen. Juninho headede på forunderlig vis et frispark over overliggeren fra en meters afstand.

En afbrænder som skulle komme til at gøre ekstra ondt få minutter senere.

Ludogorets Bernard Tekpetey forsøgte håbefuldt fra distancen. Paulinho fik ikke blokeret skuddet effektivt, og så smuttede bolden hen til en helt fri Kiril Despodov, der ud af det blå kunne bringe bulgarerne på 1-1.

Foto: Ernst van Norde

Ludogorets havde fundet fodfæstet i kampen, og da de kunne stille sig tilbage og forsvare det uafgjorte resultat, lå det i luften, at det ville blive svært.

Evander havde ikke lagt de dårlige vaner bag sig i pausen, og FC Midtjyllands jagt på et sejrsmål blev derfor en forkrampet affære.

Bevares de trykkede på efter bedste evne, men det blev aldrig så hjemmepublikummet sad med hjertet i halsen.

Og Ludogorets begyndte på alle de frustrende tricks, som kendes fra den internationale scene.

Frisparkene gjorde rigtigt ondt, og da Cicinho fik et indlæg i sækken, så gjorde det så ondt, som man skulle tro, at han havde rendt rundt med en utrænet ferievom.

Evander ærgrer sig over en brændt chance. Foto: Ernst van Norde

Josué Sá fik enormt ondt i baglåret efter en luftduel på en facon, så det må have fremkaldt små smil rundt om i bulgarske hjem.

Et vidunderligt langskud fra Juninho ti minutter før tid var ved at sikre en fortjent hjemmesejr, men Kristijan Kahlina reddede fænomenalt.

På det tidspunkt havde Bo Henriksen pillet både Gustav Isaksen og Junior Brumado ud, og dermed var det svært at se, hvem der kunne gøre forskellen.

Og inde på banen forsøgte Evander at gøre en forskel med endnu en hælpasning.

Til sidst løb FC Midtjylland tør for tid.