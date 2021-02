FCM's CL-resultater opgraderet: Fik ikke nok kredit

Måske skal man give midtjydernes europæiske ridt i et nyt lys efter sidste runde af Europa League

Young Boys bankede den tyske storklub Leverkusen ud.

Slavia Prag sendte Schmeichels stærk kørende Leicester ud.

To opsigtsvækkende udfald i Europa League, og hvad har de sejrende klubber til fælles?

De er begge slået ud af Champions League-kvalifikationen af de danske mestre fra FC Midtjylland.

Skal man i den forbindelse se midtjydernes kvalifikation i et nyt lys? Ja, det kan man godt, mener klubbens direktør Claus Steinlein.

- Jeg var jo lidt ude med det, da vi var gået videre, men jeg syntes jo, at der var nogle eksperter, der negligerede, hvor gode Young Boys og Slavia Prag var, siger han til Ekstra Bladet.

- Vi spillede måske nogle af de bedste kampe, der er spillet i Midtjyllands historie. Specielt mod Young Boys synes jeg, det var helt fantastisk, og vi spiller også fantastisk mod Slavia Prag, hvor vi også har tur i den.

- Det var en flot rejse, vi var på. Navnene var måske ikke helt så store, så det gav genlyd ud i hele Europa, og eksperterne synes det måske heller ikke, men det var to kvalitetsmodstandere, så det er jeg stolt over. Det giver lidt ekstra at se, at de er kommet så langt.

FCM’s hårde modstandere Ludogorets FC Midtjylland trådte som dansk mester ind i anden kvalifkationsrunde på den såkaldte Champions path. På grund af corona ville alle på nær sidste kval-runde blive afviklet med kun én kamp. Første opgave var de seedede Ludogorets fra Bulgarien, der havde været i europæisk gruppespil siden 2016. Ludogorets - FC Midtjylland 0-1 Bulgarerne endte sidst i EL-gruppen med Tottenham, Antwerpen og LASK Linz. Young Boys I tredje kvalrunde mødte FCM schweiziske Young Boys, der ligesom bulgarerne havde været fast inventar i europæisk gruppespil siden 2016. FC Midtjylland - Young Boys 3-0 Siden har Young Boys nået andenpladsen i EL-gruppen med Roma, Cluj og CSKA Sofia og dernæst slået Leverkusen ud med samlet 6-3. Slavia Prag Sidste hurdle var Slavia Prag blot seks dage efter. De tjekkiske mestre havde været i europæisk gruppespil siden 2017. Slavia Prag – FC Midtjylland 0-0 FC Midtjylland 4-1 Efterfølgende har Slavia Prag opnået en andenplads i EL-gruppen med Leverkusen, Hapoel Be’er Sheva og Nice. Og så slog de Premier Leagues nuværende nummer tre, Leicester ud med 2-0 over de to opgør. I Champions League sluttede FCM gruppen med to point efter henholdsvis Liverpool, Atalanta og Ajax.

- Da vi trak Atalanta, der tænkte jeg straks, at det nok skulle gå. Men så fik man rodet og skramlet lidt og så, at de var i semifinalen året før. Det havde jo lydt bedre at trække Barcelona. Sådan fungerer den menneskelige hjerne jo.

Steinlein vurderer, at det bliver sværere og sværere at komme ind i det fine selskab, fordi pengene koncentreres på få klubber. Dog mener han, at den opsamlede erfaring – eller lærepenge som klubben tidligere har kaldt det - vil hjælpe næste gang.

- Vi bliver ikke nervøse, når vi spiller om DM, for det har vi prøvet mange gange før, men med det europæiske snublede vi altid til sidst. Nu har vi fået den erfaring, så der kan vi få resultatet til at tippe over til os.

Næste sæson har Danmark to pladser i Champions League-kvalifikationen. Nummer et træder ind i tredje runde, mens nummer to må starte i anden.

Et år med 'Braithelona': Trodsede Laudrups logik

Storklubber i kæmpe drama

Stopper øjeblikkeligt: Tilbød at blive til sommer

Bikini-gennembrud: Men skaden er sket

Se Superligaens lønkonger lige her