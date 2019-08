Fejl på fejl fra Brøndby: Det er selvforstærkende

Brøndby-spillerne havde svært ved at fatte 2-4 nederlaget, men erkendte dog, at de blev straffet på de mange fejl, som holdet begik

Der var stille i Brøndbys omklædningsrum efter 2-4 kollapset mod Braga. I hvert fald ifølge Kasper Fisker, der ligesom sine holdkammerater havde svært ved at forstå Brøndby havde tabt den fodboldkamp.

For Brøndby lignede det hold, der skulle trække sig ud af opgøret som vinder, hvis der kom en vinder.

Men når man laver fejl på stribe, så bliver man straffet. Specielt på den store, europæiske scene.

Braga skabte ikke mange chancer. Til gengæld var de dygtige til at udnytte Brøndbys mange klodsede fejl.

- Det her nederlag er svært at forklare. Men selvfølgelig lavede vi alt for mange fejl. Det er hårdt at se de scorede på de fire ’chancer’, siger Brøndbys dobbelte målscorer, Dominik Kaiser.

Dominik Kaiser havde grund til at juble efter en drømmescoring til 1-0 mod Braga, men Brøndby stod ikke stand mod de effektive portugisere. Foto: Lars Poulsen.

Fejl er selvforstærkende

På mange måder var han tilfreds med holdets præstation, fordi Brøndby jagtede sejren og i et par situationer var tæt på at bringe sig i front efter pausen, men så kom kollapset til sidst.

- Man sidder tilbage med fornemmelsen: Hvad fanden skete der, siger Kasper Fisker og uddyber:

- Men jeg ved fra mig selv, at når man begår fejl bliver det selvforstærkende. Og det gjorde det også mod Braga. Det letteste at sige er, at det er utilgiveligt, men den er jo brugt mange gange før, pointerer Kasper Fisker.

Han vil ikke totalt begrave Brøndbys europæiske eventyr drømme, selv om det ser meget sort ud.

- Når man går rundt her i Brøndby, skal man huske klubbens historie. Det skal alle i omklædningsrummet være bevidste om. Vi skylder alle i klubben at gå efter muligheden. Men ja, der skal endnu en fantastisk historie til, hvis vi skal videre til næste runde, sammenfatter Kasper Fisker, der for en sjælden gang skyld fik lov at spille fra start.

