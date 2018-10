Fodboldfans anholdt efter slagsmål i Parken

PARKEN (Ekstra Bladet): Torsdagens Europa League-opgør i Parken mellem FC København og Slavia Prag udviklede sig til en rigtig trist forestilling.

Først og fremmest, fordi Ståle Solbakken måtte vinke farvel til sin 50. europæiske sejr som FCK-træner efter en tjekkisk udesejr på 0-1 i en uskøn og ikke voldsomt velspillet affære.

Men kampen fik også et ubehageligt efterspil, da der opstod tumult på det tjekkiske afsnit, da Slavia-spillerne skulle takke for opbakningen i København.

En vagt modtager behandling efter at have været i nærkontakt med de tjekkiske bøller. Foto: Gisle Thorsen

Hvad der forårsagede den dårlige stemning, vides ikke, men der blev ifølge Ekstra Bladets udsendte i Parken uddelt adskillige knytnæveslag til Parkens vagtkorps, der stormede til, da der udbrød ballade.

De betjente, der var til stede i Parken, var ifølge Ekstra Bladets udsendte længe om at reagere, men til sidst lykkedes det at få kontrol over situationen og ført de iltre tjekker ud af stadion, efter at ordensmagten havde gjort flittigt brug af kniplerne.

I alt blev syv fans anholdt.

Det oplyser vagtchefen ved Københavns Politi til Ritzaus Bureau.

Seks sigtes for almindelig vold, mens en sigtes for vold efter paragraf 119 - altså vold mod tjenestemand.

Vagtchefen kan ikke oplyse, om der er nogen, der er kommet slemt til skade. Politiet har dog umiddelbart ikke meldinger om det.

De syv anholdte ventes ikke at blive krævet varetægtsfængslet.

