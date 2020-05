Fodboldspiller dømt efter FCK-kampe

Havde FC Københavns defensiv bøvl med Artem Besedin i de to Europa League-kampe mod Dynamo Kiev i efteråret, kan der muligvis være en god – og snydepelseagtig – grund til det.

For det er nu kommet frem, at den ukrainske angriber forbrød sig mod antidopingregulativerne i international fodbold og dopede sig med stoffet fonturacetam, som det internationale antidopingagentur, WADA, længe har haft på forbudt-listen.

Uden at skulle gå i detaljer med, hvad det stof kan gøre ved en menneskekrop, skriver nyhedsbureauet AP, at det er udviklet i Rusland i 1980'erne og bruges til at holde astronauter vågne med…! I selvsamme Rusland kan man tilmed få det på recept.

Det er ikke kommet frem, om Besedin rent faktisk havde indtaget stoffet til de to 1-1-kampe mod de danske mestre henholdsvis 24. oktober og 7. november, hvor han spillede samtlige minutter, men det havde han til kampen mod Malmö FF 28. november.

For det var i forbindelse med den kamp, han blev testet positiv.

Derfra er det slag i slag for den 24-årige spiller, der ellers havde et fremragende efterår, hvor han sikrede Ukraine 2-2 i den sidste EM-kvalifikationskamp ude mod Serbien.

Han blev midlertidigt suspenderet af UEFA i december, og i februar blev han officielt udelukket.

At det først er tirsdag i maj, at det er blevet offentliggjort skyldes, at det er dagen, hvor fristen for at anke til den internationale sportsdomstol, CAS, er udløbet. En frist Besedin ikke har benyttet sig af.

Den svenske avis Aftonbladet har talt med Malmö FF's Eric Larsson, der var med i kampen 28. november. Han var ikke videre imponeret over Besedin i den affære, som svenskerne i øvrigt vandt 4-3.

- Jeg havde nok mest fokus på deres venstre side. De havde mange gode spillere, men jeg kan ikke påstå, at jeg lagde ekstra meget mærke til ham. Jeg synes ikke, han udmærkede sig specielt, siger han.

Grundet coronapandemien og den altomfattende nedlukning af international fodbold kan Besedin stadig drømme om EM, som Ukraine kvalificerede sig til i føromtalte kvalifikationsturnering.

For hans karantæne udløber 19. december, og EM-slutrunden er som bekendt rykket et års tid til sommeren 2021.

