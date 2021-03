Forfærdelig fiasko: 'Undskyld'

Tottenhams håb om triumf i Europa League forduftede torsdag.

Her røg London-klubben ud af turneringen i ottendedelsfinalen, da Dinamo Zagreb overkom et 0-2-nederlag i London og bankede Tottenham 3-0 i returkampen i Kroatien.

Det engelske holds manager, José Mourinho, var efter eget udsagn mere end trist efter nederlaget.

- Mit hold så ikke ud, som om det spillede en vigtig kamp. Der skulle en anden attitude til. At sige, jeg er trist, er ikke retvisende. Det, jeg føler, er meget mere end tristhed.

- Mit hold havde glemt det basale i fodbold og i livet - at have respekt for vores job og at give alt. Jeg kan kun undskylde til Tottenhams tilhængere, siger portugiseren efter nederlaget til engelske BT Sport.

Tottenham-målmand Hugo Lloris kalder torsdagens Europa League-exit for en skændsel.

- Jeg håber, at alle i omklædningsrummet tager ansvaret på sig. Nederlaget er mere end smertefuldt, og vi er alle ansvarlige, siger Lloris.

Dinamo Zagrebs Mislav Orsic sendte med et hattrick Tottenham ud. Det første mål faldt cirka et kvarter efter pausen, hvorefter det blev til 2-0 med små ti minutter tilbage af den ordinære spilletid.

Det sendte kampen ud i forlænget spilletid, og her slog Orsic så til igen.

