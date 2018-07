Fra fiasko til forløsning: FCN videre i Europa

FC Nordsjælland fik et godt udgangspunkt for at komme i gruppespillet i Europa League, da de i sidste uge slog Belfast-klubben Cliftonville 1-0 på udebane i den første kvalifikationsrunde, men da føringen skulle forsvares på hjemmebane torsdag, havnede favoritterne fra Farum hurtigt i problemer.

Efter kun tre minutters spilletid slår Nordsjællands Nicklas Strunck et hårdt, fladt indlæg ind i feltet, der er lige ved at nå Ibrahim Sadiq i angrebet. Bolden ender derimod i fødderne på Cliftonville-spillerne, der stormer ned mod Nicolai Larsens felt, hvor de bliver tilkendt et hurtigt straffespark, efter kun fire minutters spilletid.



Joe Gormley sender bolden sikkert i nettet og sikrer sit hold en tidlig føring - til stor begejstring for de få, men højlydte medrejsende nordirere.

Den tidligere scoring til nordirerne sender Nordsjællands spillere i en choklignende tilstand, men efterhånden som kampens første halvleg skrider frem, får de spillet sig mere og mere ind i kampen.

Resultatet heraf bliver en første halvleg, der næsten udelukkende finder sted på Cliftonvilles banehalvdel, og Nordsjælland spiller sig til flere gode muligheder.

Den største mulighed får de, da Cliftonvilles målmand bliver presset til at røre bolden med hænderne udenfor feltet. Det giver et frispark på kanten af feltet, men bolden ender i muren.

Mads Aaquist var ikke helt tilfreds med spillet. (Foto: Anders Kjaerbye/Ritzau Scanpix)

FCN tager de gode takter fra slutningen af første halvleg med sig ind i anden halvleg, hvor der hurtigt opstår flere store chancer, og efter næsten en times spilletid havner bolden i feltet foran indskiftede Godsway Donyoh, der sender bolden op i målets venstre hjørne og udligner til 1-1.

Herfra tager spillet for alvor fat for FC Nordsjælland, der ganske enkelt er langt bedre med bolden, end gæsterne fra Belfast, der ikke for alvor bliver farlige for Nicolai Larsen i målet.

Efter 82 minutter lykkedes det endelig for FC Nordsjælland at omsætte det gode spil til en scoring, der endnu engang kommer fra en indskifter.

Nordsjællands unge helt fra kampen i Belfast, Andreas Olsen, dribler ind i feltet på egen hånd og scorer kampens afgørende mål for hjemmeholdet.

Det europæiske eventyr kan dermed fortsætte for FC Nordsjælland, der er videre til Europa League-kvalifikationens anden runde.