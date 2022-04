Fransk målkonge sender Leipzig i semifinale

Den danske landsholdsangriber Yussuf Poulsen kom på banen efter 79 minutter og var torsdag med til at sikre RB Leipzig en 2-0-sejr over Atalanta på udebane.

Den sikrer RB Leipzig en samlet 3-1-sejr og en plads i Europa Leagues semifinaler. Her venter to møder med den samlede vinder af dysten mellem Braga og Rangers FC senere torsdag.

Den brandvarme franske angriber Christopher Nkunku scorede begge mål i en tæt affære, hvor hjemmeholdet havde svært ved at etablere et vedvarende pres på gæsterne.

Joakim Mæhle sad på tribunen for Atalanta, efter at han mandag blev opereret for blindtarmsbetændelse.

Atalanta havde en stor del af initiativet i de første 45 minutter, men det var RB Leipzig, der skabte flest chancer og scorede halvlegens eneste mål.

Efter 18 minutter lavede den østrigske midtbanespiller Konrad Laimer således et godt gennembrud i højre side og lagde uselvisk bolden ind i fødderne på Christopher Nkunku, der satte bolden i nettet via stolpen.

Kort inde i anden halvleg blev der sat ekstra blus under det indtil da forholdsvist rolige opgør.

Atalanta og det meste af stadion ville således have et straffespark for en arm på bolden af Dani Olmo. Men efter at have konsulteret VAR holdt den spanske dommer Antonio Miguel Mateu Lahoz fast i sin oprindelige indskydelse.

Hjemmeholdet blev mere og mere desperat som anden halvleg skred frem, og det gjorde i store perioder spillet forhastet og urytmisk.

Leipzig fik omvendt plads til flere omstillinger, og efter 86 minutter blev kampen lukket.

Nkunku blev nedlagt af Atalanta-keeper Juan Musso og eksekverede selv sikkert fra straffesparkspletten.