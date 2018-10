Franske medier rystet efter mareridtsaften: Én FCK'er får kæmpe ros

Mens FCK som det eneste danske hold i de europæiske turneringer kunne juble over den hårdt tilkæmpede sejr, havde de franske hold en mareridtsaften.

Det store franske medie RMC Sport kalder det 'en trist dag for fransk fodbold' og 'en sort torsdag'.

Udover Bordeaux' overraskende nederlag led Rennes samme skæbne imod Astana, mens Marseille kun fik 2-2 mod Apollon Limassol.

Den anerkendte sportsavis L'Equipe fælder en hård dom over FCK's modstandere.

- På den her måde ryger de ud lige så hurtigt som i 2015/2016, hvor de endte sidst, skriver de og nærer ikke mange forventninger til de kommende to kampe mod Zenit. Skt. Petersborg.

Zeca blev opmuntret efter kampen trods det røde kort i slutfasen. Foto: Ritzau Scanpix

Superligaens bødekasser: Se hvad tis, prutter og snus koster stjernerne

Stor kåring: Her er Superligaens vigtigste spillere

Andersens aften

Det er ikke mange kampe Stephan Andersen får i benene, men så gælder det jo om at vise, hvad man er værd i de givne situationer.

Det gjorde den tidligere landsholdskeeper i den grad torsdag aften i Bordeaux.

De franske medier er selvfølgelig overraskede over, at de lykkedes det danske hold at slå hjemmeholdet, men særligt Andersen får dem til at falde på halen.

Hos L'Equipe hæfter man sig ved de store redninger i forbindelse med François Kamanos afslutninger - især paraden et kvarter før tid blev fremhævet.

Derudover bidrog hjemmeholdets kantspiller også til Andersens karakter, da han misbrugte et straffespark i slutningen af første halvleg.

Mediet giver FCK-målmanden den højeste karakter af alle i opgøret.

Se også: FCK-helt må ud på bænken igen: - Ærgerligt at vide

Trænerens drøm: Helt særlig egenskab har bragt dansk stjerne til tops

Superligaen indefra: Her er julegaven til AGF