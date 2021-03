Frelser i overtiden

Takket være Simon Kjær har AC Milan fordelen, når den italienske klub i næste uge spiller returkamp mod Manchester United i ottendedelsfinalerne i Europa League.

En sen scoring af danskeren torsdag betød nemlig, at Milan spillede 1-1 med United på Old Trafford i den første kamp.

Kjærs mål faldt i tillægstiden, da den danske landsholdsanfører steg til vejrs og headede et hjørnespark ind.

Simon Kjær (i midten) blev den store helt for Milan. Foto: Dave Thompson/Ritzau Scanpix

Scoringen betyder, at United nu er tvunget til at få bolden i nettet på San Siro næste torsdag.

Milan fik tidligt United op på dupperne. Efter ti minutter havde gæsterne allerede fået annulleret to mål for henholdsvis offside og hånd på bolden.

Men United slap altså med skrækken og kom efterfølgende mere ind i kampen.

Kort før pausen fik Harry Maguire, hvad der må være en af forsvarsgeneralens største chancer i karrieren.

Bolden blev efter et hjørnespark headet mod bageste stolpe. Her dukkede United-anføreren op med et helt tomt mål foran sig, men Maguire fik på utrolig vis sendt bolden på stolpen, og stillingen forblev 0-0.

Anden halvleg var kun et par minutter gammel, da Amad Diallo gjorde det, Harry Maguire ikke kunne - teenageren scorede.

United-kreatøren Bruno Fernandes sendte en høj bold frem mod midten af feltet. Milan-keeper Gianluigi Donnarumma stormede ud af målet for at slå den væk, men Diallo, som netop var blevet skiftet ind, kom først og headede bolden over målmanden.

Resten af anden halvleg bød på chancer til begge hold, men Milan måtte altså tage tillægstiden i brug for at få den forløsende udligning.

