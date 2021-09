Fodbolddanmarks øjne er allerede rettet mod Parken, hvor FC København og FC Midtjylland søndag aften tørner sammen i et tidligt Superliga-topbrag.

Sådan er det selvfølgelig ikke hos de to kombattanter. Begge mandskaber har vigtige europæiske opgaver torsdag aften. FCK i Bratislava i Conference League, mens FCM får besøg af Ludogorets i Europa League.

FC Midtjyllands cheftræner, Bo Henriksen, har i hvert fald ikke brugt meget krudt på den kommende guldduel på dansk jord.

- Jeg er fuldstændig ligeglad med FCK. Jeg har ikke nævnt FCK i én sætning denne uge. Jeg har ikke talt om FCK i ét sekund denne uge, sagde Bo Henriksen onsdag eftermiddag, da Ekstra Bladet slog et smut forbi MCH Arena for at tage Europa-temperaturen på midtjyderne.

Bo Henriksen skal tidligt op fredag morgen for at forberede sig til FCK-kampen søndag i Parken. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

FC Midtjylland har slået fast, at det er alfa og omega for klubben at blive blandt de 50 bedste fodboldhold i Europa og kontinuerligt kvalificere sig til de europæiske gruppespil (+).

Den besked er naturligvis også nået frem til chefen for spillet på banen, der understreger Ludogorets-kampens betydning for FC Midtjylland.

- Jeg har brugt al min energi og fokus på Ludogorets. Ellers bliver man også straffet på det her niveau. Gruppespillet er helt afgørende for klubbens selvforståelse, og vi kæmper hårdt for at nå hertil. Så må vi koncentrere os om FCK fra fredag morgen, sagde Bo Henriksen

Bo Henriksen (tv) køber fuldstændig ind på, at Europa-gruppespillet er alfa og omega og Midtjylland. Foto: René Schütze

Ud over Ludogorets er FC Midtjylland havnet i gruppe med Braga og Røde Stjerne. Måske ikke de største billetsælgere, men alle modstandere er at finde i og omkring top 50 på den europæiske klubrangorden. Dér, hvor FCM gerne vil placere sig.

Ud over den økonomiske gulerod for FC Midtjylland i Europa League, så får midtjyderne mulighed for at måle sig mod de direkte konkurrenter.

- Vi har koefficientpoint at tænke på. Både for hele nationen men også vores egne - helt egoistisk set. Vi skal vinde nogle kampe for at gå videre og på den måde kan vi forhåbentlig forbedre vores seedning til fremtiden og få en lettere vej mod gruppespillet og en bedre seedning i gruppespillet, sagde Bo Henriksen og fortsatte.

- Vi skal også bidrage til den nationale rangliste. Det kan jo ikke nytte noget, at vi ryger så langt ned ad stigen, at vi ikke får lov til at spille med, hvor det er rigtig sjovt om nogle år.

