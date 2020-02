Funklende FCK'ere: Den bedste kamp i trøjen

For anden gang i historien er FC København videre til 1/16-finalerne i Europa League.

3-1 sejren over Celtic på udebane var en stor triumf for Ståle Solbakkens mandskab.

Den fornemme sejr kom i hus efter flere store præstationer på grønsværen.

Victor Nelsson spillede ikke bare sin bedste kamp i FCK-trøjen, han leverede en præstation på et højt, internationalt niveau.

Hvis der sad Premier League klubber på tribunen, har han helt sikkert fået mange plusser i bogen. For han var alle steder, placerede sig rigtigt og vandt sine dueller.

Men Rasmus Falk ramte også et topniveau, hvor oplægget til Pep Biels 2-1 træffer var et fantastisk højdepunkt. Efter en del kritik leverede Pep Biel en flot præstation. Det samme var tilfældet med Dame N’Doye og anfører Carlos Zeca. De to rutinerede spillere gik på mange måder forrest i slåskampen mod skotterne.

Med en samlet sejr på 4-2 er FCK nu med i hatten, når der fredag trækkes lod til næste runde i Europa League.

Karakterer: Celtic - FC København God 4 Karl-Johan Johnsson En ny fin kamp af den stærke keeper. Han havde et par fejlindgreb, men helhedsindtrykket er en bundsolid indsats fra ham igen. FCK God 4 Guillermo Varela Meget solid indsats både i defensiven og i det fremadrettede spil. Dynamisk og aggressiv samt påpasselig i defensiven. FCK Genialt 6 Victor Nelsson Hvilken kraftpræstation. Han leverede en præstation på et meget højt, internationalt niveau. Vandt sine dueller og satte ikke en fod forkert. FCK Pengene værd 3 Ragnar Sigurdsson Han havde gjort det ganske fornuftigt frem til ti minutter før tid, hvor han tog bolden med hænderne i feltet. Et klart straffespark, der kom ud af ingenting. FCK God 4 Pierre Bengtsson Svenskeren var lidt udfordret før pausen i defensiven overfor de fysisk stærke skotter. Men i kraft af sin erfaring løftede han sit spil. FCK Super 5 Pep Biel En stor arbejdsindsats og endelig lidt succes. Matchvinder for FCK i sin hidtil bedste præstation for klubben. Scorede efter sublimt oplæg fra Rasmus Falk. FCK Super 5 Carlos Zeca Når FCK-kaptajnen ikke kom ud i løbeduellerne, ragede han mange bolde til sig. Han gik forrest og viste de store lederegenskaber, der kendetegner en arbejdsom anfører. FCK God 4 Jens Stage Han løb, kæmpede og sloges om hver en bold. Men det var ikke hans bedste præstation i FCK-trøjen. Spillede lidt bedre, da han kom lidt til venstre efter pausen. FCK Super 5 Rasmus Falk En kæmpe arbejdsindsats af den løbestærke midtbanespiller. Viste karakter og styrke, da han efter pausen kom ind centralt. Suverænt oplæg til 2-1. FCK Super 5 Dame N'Doye Den store senegaleser tog mange slåskampe med de hårdtkæmpende skotter. Han scorede et fremragende mål og var i kraft af sin fysik en stor trussel. FCK God 4 Mikkel Kaufmann Han var det friske pust i startformationen. Udfordrende og med stort initiativ. Hans hurtige antrit var et stærkt våben. Udgik med skade kort før pausen FCK Genialt 6 Ståle Solbakken På sin 52 års fødselsdag leverede han et taktisk mesterstykke. Celtic var sjældent farlige, og det var på grund af FCKs stærke og kompakte pres. På trods af rokeringer undervejs, fordi Kaufmann gik ud, slog Santos til. Lars Poulsen Uden for bedømmelse UB Andreas Bjelland Kom på banen mod slutningen, da føringen skulle forsvares hjem. FCK God 4 Michael Santos Kom på banen kort efter pausen og scorede i starten af anden halvleg. Energisk og meget pågående. Meget arbejdsom. Offer for en taktisk udskiftning til sidst. FCK Uden for bedømmelse UB Mohamed Daramy Fik de sidste minutter og får ikke karakter. FCK

