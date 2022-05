Går helt amok på bar

Torsdag aften brager Frankfurt og West Ham sammen i den anden af to semifinaler i Europa League.

Desværre har optakten til kampen været negativ. Den har nemlig handlet om vold mellem fansene fra de to fodboldklubber.

Tirsdag blev en West Ham-tilhænger kørt på hospitalet, og onsdag aften var den gal igen. Det skriver Daily Mail.

Her gik maskerede Frankfurt-fans således amok og kastede glas, flasker og barstole efter de engelske fodboldelskere.

Du kan se episoden i videoklippet øverst i artiklen

Og hvis vi skal tro på det britiske medie, så var angrebet fra de tyske fans helt uden grund. Seks personer er blevet anholdt efterfølgende.

Politiet er opmærksomme på situationen mellem fansene fra Tyskland og England, og ordensmagten vil patruljere hvert gadehjørne for at opretholde fred og orden.

Daily Mail skriver videre, at 1.500 West Ham-fans har taget turen til Frankfurt, selvom de ikke ejer en billet til selve Europa League-semifinalen.

Men hvorfor kan tilhængerne fra Frankfurt og West Ham ikke lide hinanden?

Det skyldes eksempelvis en episode i Spanien tidligere på året, hvor de to fodboldklubber var i den samme by for at møde to forskellige hold i Europa League.

Her skulle det have gået voldsomt for sig, og derfor har ordensmagten i Frankfurt sagt, at de vil gå hårdt til eventuelle ballademagere før, under og efter torsdagens kamp.

Frankfurt har det bedste udgangspunkt for at komme i Europa League-finalen efter en 2-1-sejr i London i sidste uge.