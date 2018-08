Giftige modstandere kan stå klar til FCK

Chelsea

FC København

Dinamo Zagreb

Rosenborg

Chelsea er et oplagt valg som sværeste modstander i Puljen. De engelske mastodonter ser stærke ud, i hvert fald stærkere end deres engelske rival i Arsenal, som også ligge i pulje et. Efter Chelsea er spanske Sevilla nok den sværeste modstander i pulje et.

Pulje tre har også flere stærke hold, og her er valget faldet på Dinamo Zagreb. Et hold, som gang på gang har vist sit værd i Europa. Andre hårde modstandere i denne pulje kunne være Bordaux og RB Leibzeig. Desuden indeholder puljen også Qarabag, som er fra Aserbajdsjan. Der er langt at rejse til, og holdet er også en mangeårig genganger i Europæiske turneringer.

Pulje fire indeholder de lavest seedede hold, hvilket også vil være de svageste hold at møde. Her ligner Rosenborg den stærkest mulige modstander, mens også Apollon Limassol fra Cypern er i toppen af puljen.