Hård lodtrækning for Brøndby: - Der er muligheder

Det var en hård lodtrækning for de forsvarende danske mestre, Brøndby, da der trukket lod til gruppespillet i Europa League. Brøndby skal i gruppe A op i mod Lyon, Rangers og Sparta Prag

En svær gruppe, hvor de fleste nok ikke ser Brøndby som favoritter til at gå. Alligevel er sportsdirektør i Brøndby, Carsten V. Jensen, optimistisk på de danske mestres vegne. Det fortæller han i et interview med TV 2 Sport efter kampen.

- Vi glæder os til at komme ud og repræsenterer Danmark i Europa. Der er muligheder. Når vi kigger på holdene, vi har trukket, så ser vi muligheder.

- Det er ikke sådan, at vi er favoritter, men vi ser muligheder for at være outsider til enten at gå videre i Europa League eller til Conference League, fortæller Carsten V. Jensen til TV 2 Sport.

Foto: Lars Poulsen

Sportsdirektøren mener, at Brøndby skal kunne spille lige op med Rangers og Sparta Prag, imens at han ser Lyon som klare favoritter i gruppen.

De to bedste i gruppen går videre i Europa League, imens tredjepladsen rygter i knockout-fasen i den nye europæiske turnering Conference League.

Gruppespillet i Europa League går i torsdag 16. september. Kampprogrammet for grupperne er endnu ikke offentliggjort.

De to hold, der repræsenterer Danmark i Europa League, Brøndby og FC Midtjylland, møder hinanden i Superligaen på søndag på Brøndby Stadion.